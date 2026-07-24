Айдар Метшин: «Аксубаевский район силен отношением к родной земле»

Фото предоставлено Ириной Гордеевой

За пять лет в Аксубаевском районе реализовали более 180 инфраструктурных проектов, обновили медицинские учреждения, капитально отремонтировали дороги и расширили меры поддержки семей. Итоги работы представили на форуме «Работаем на результат!», который прошел в Новом Демкино.

Отчетно-программный форум открыла презентация, посвященная результатам реализации народной программы за последние пять лет. Затем с докладом выступил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов, который рассказал о ключевых изменениях, произошедших в муниципалитете.

Фото предоставлено Ириной Гордеевой

По словам главы района, сегодня Аксубаевский район занимает 27-е место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана. Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году достиг 4,5 млрд рублей, а по итогам первого квартала 2026 года составил 900 млн рублей – это на 37,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особое внимание в докладе было уделено реализации инфраструктурных проектов. За пять лет в коммунальной сфере выполнено 20 крупных проектов общей стоимостью 118 млн рублей, в сфере благоустройства реализовано 11 проектов на сумму 114 млн рублей. Наиболее масштабной стала работа по развитию дорожной сети: капитально отремонтированы и построены 102 объекта, на которые направили 3,5 млрд рублей.

Фото предоставлено Ириной Гордеевой

Продолжилось и развитие социальной инфраструктуры. В районе построили и модернизировали три спортивных объекта общей стоимостью 160,3 млн рублей. По национальному проекту «Здравоохранение» обновили 20 медицинских учреждений на сумму 158 млн рублей, а в жилищной сфере реализовали 31 мероприятие общей стоимостью 88 млн рублей.

Отдельно Алмаз Мингулов остановился на мерах поддержки семей. По его словам, в районе действует муниципальная программа материальной помощи при рождении детей: семьи получают 10 тысяч рублей при рождении ребенка и 50 тысяч рублей – при рождении четвертого ребенка. За отчетный период такую поддержку получили 78 семей, общий объем выплат составил 1,2 млн рублей.

Фото предоставлено Ириной Гордеевой

Еще одним важным направлением остается помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Сейчас в зоне СВО находятся 205 жителей района. В волонтерской деятельности участвуют более 350 человек. За это время из района отправили 52 гуманитарных конвоя, а общий объем оказанной помощи достиг 154 млн рублей.

В работе форума принял участие депутат Государственной Думы Айдар Метшин. В своем выступлении он рассказал о развитии социальной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и дорожной сети в Татарстане, отметив вклад муниципалитетов в реализацию этих проектов.

«Хочу выразить слова признательности всем жителям Аксубаевского района, который силен своими традициями, трепетным отношением к родной земле. Это очень важная составляющая для дальнейшего развития всей нашей большой страны», – сказал Метшин.

Фото предоставлено Ириной Гордеевой

Руководитель Управления Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев в своем выступлении подчеркнул значение взаимодействия органов государственной власти и муниципалитетов при реализации проектов и контроле качества выполняемых работ.

Отдельный блок посвятили новому республиканскому проекту – Электронной доске почета Республики Татарстан. Участникам рассказали о целях проекта, учрежденного указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 мая 2026 года. Он направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей республики, сохранение трудовых традиций и повышение престижа человека труда.

Фото предоставлено Ириной Гордеевой

Как сообщил Алмаз Мингулов, от Аксубаевского района для размещения на Электронной доске почета выдвинуто 103 кандидатуры от 80 организаций. Среди них – педагоги, медицинские работники, аграрии, нефтяники, дорожники и предприниматели. Запуск платформы «Гордость Татарстана» запланирован на начало августа, после чего в муниципалитетах пройдут церемонии вручения именных свидетельств.

Народная программа была принята в августе 2021 года на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. В Татарстане продолжается серия муниципальных форумов «Работаем на результат!», на которых подводят итоги реализации программы за последние пять лет, представляют результаты развития территорий и обсуждают дальнейшие задачи.

Фото предоставлено Ириной Гордеевой

Выборы в Государственную Думу России пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В Татарстане избирателям предстоит избрать депутатов по федеральному избирательному округу и по шести одномандатным избирательным округам.

Материал подготовлен при участии Зинаиды Леонтьевой.