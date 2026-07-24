Айдар Метшин: «Аксубаевский район силен отношением к родной земле»
За пять лет в Аксубаевском районе реализовали более 180 инфраструктурных проектов, обновили медицинские учреждения, капитально отремонтировали дороги и расширили меры поддержки семей. Итоги работы представили на форуме «Работаем на результат!», который прошел в Новом Демкино.
Отчетно-программный форум открыла презентация, посвященная результатам реализации народной программы за последние пять лет. Затем с докладом выступил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов, который рассказал о ключевых изменениях, произошедших в муниципалитете.
По словам главы района, сегодня Аксубаевский район занимает 27-е место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана. Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году достиг 4,5 млрд рублей, а по итогам первого квартала 2026 года составил 900 млн рублей – это на 37,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особое внимание в докладе было уделено реализации инфраструктурных проектов. За пять лет в коммунальной сфере выполнено 20 крупных проектов общей стоимостью 118 млн рублей, в сфере благоустройства реализовано 11 проектов на сумму 114 млн рублей. Наиболее масштабной стала работа по развитию дорожной сети: капитально отремонтированы и построены 102 объекта, на которые направили 3,5 млрд рублей.
Продолжилось и развитие социальной инфраструктуры. В районе построили и модернизировали три спортивных объекта общей стоимостью 160,3 млн рублей. По национальному проекту «Здравоохранение» обновили 20 медицинских учреждений на сумму 158 млн рублей, а в жилищной сфере реализовали 31 мероприятие общей стоимостью 88 млн рублей.
Отдельно Алмаз Мингулов остановился на мерах поддержки семей. По его словам, в районе действует муниципальная программа материальной помощи при рождении детей: семьи получают 10 тысяч рублей при рождении ребенка и 50 тысяч рублей – при рождении четвертого ребенка. За отчетный период такую поддержку получили 78 семей, общий объем выплат составил 1,2 млн рублей.
Еще одним важным направлением остается помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Сейчас в зоне СВО находятся 205 жителей района. В волонтерской деятельности участвуют более 350 человек. За это время из района отправили 52 гуманитарных конвоя, а общий объем оказанной помощи достиг 154 млн рублей.
В работе форума принял участие депутат Государственной Думы Айдар Метшин. В своем выступлении он рассказал о развитии социальной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и дорожной сети в Татарстане, отметив вклад муниципалитетов в реализацию этих проектов.
«Хочу выразить слова признательности всем жителям Аксубаевского района, который силен своими традициями, трепетным отношением к родной земле. Это очень важная составляющая для дальнейшего развития всей нашей большой страны», – сказал Метшин.
Руководитель Управления Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев в своем выступлении подчеркнул значение взаимодействия органов государственной власти и муниципалитетов при реализации проектов и контроле качества выполняемых работ.
Отдельный блок посвятили новому республиканскому проекту – Электронной доске почета Республики Татарстан. Участникам рассказали о целях проекта, учрежденного указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 мая 2026 года. Он направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей республики, сохранение трудовых традиций и повышение престижа человека труда.
Как сообщил Алмаз Мингулов, от Аксубаевского района для размещения на Электронной доске почета выдвинуто 103 кандидатуры от 80 организаций. Среди них – педагоги, медицинские работники, аграрии, нефтяники, дорожники и предприниматели. Запуск платформы «Гордость Татарстана» запланирован на начало августа, после чего в муниципалитетах пройдут церемонии вручения именных свидетельств.
Народная программа была принята в августе 2021 года на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. В Татарстане продолжается серия муниципальных форумов «Работаем на результат!», на которых подводят итоги реализации программы за последние пять лет, представляют результаты развития территорий и обсуждают дальнейшие задачи.
Материал подготовлен при участии Зинаиды Леонтьевой.
Фото предоставлены Ириной Гордеевой.