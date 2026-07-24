В Казани организовали обсуждение водных ресурсов России и Белоруссии

В столице Татарстана проходит XVII заседание Совместной Российско‑Белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов. Казань впервые принимает это мероприятие, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

При этом выбор столицы РТ для организации заседания позволил в Год единства народов России познакомить гостей с богатым культурным наследием и традициями татарского народа, заметили в федеральном ведомстве.

Открыли совещание сопредседатели: заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Виктор Галанов.

Татьяна Бокова в приветственное речи заметила, что последние годы экосистемный подход к решению вопросов природоохранной направленности стал важной темой экологической повестки, в том числе в рамках достижения целей устойчивого развития ООН. Вода как стратегический ресурс рассматривается во взаимосвязи с изменением климата, продовольственной и энергетической безопасностью, а также сохранением и восстановлением биоразнообразия.

«За эти годы мы не только научились слышать друг друга, доверять данным и действовать сообща. Четверть века совместной работы воплотилась в более чем 30 стратегических документах, а программы трансграничного мониторинга позволили проанализировать свыше 4,5 тыс. проб и выполнить порядка 130 тыс. определений. Реки становятся не просто природной границей, а связующей нитью – они объединяют страны и людей в общей заботе о будущем», – подчеркнул в свою очередь Виктор Галанов.

«Межсекторальный подход и синергия усилий двух государств важны не только для двустороннего сотрудничества, но и для продвижения международной водной повестки устойчивого развития под эгидой ООН. Казань, став отличной стартовой площадкой для новых совместных проектов, открывает дополнительные возможности для дальнейшего партнерства», – добавил он.

Среди важнейших тем обсуждения оказались водохозяйственные и водоохранные мероприятия в бассейнах трансграничных рек Днепр и Западная Двина. Стороны представили результаты двусторонних сравнительных анализов качества поверхностных вод на трансграничных участках этих рек, а также данные мониторинга подземных вод. Эти исследования становятся основой для принятия согласованных управленческих решений и позволяют объективно оценивать динамику состояния водных экосистем.

В рамках встречи впервые состоится специальное мероприятие под названием «Экосистемный подход к интегрированному управлению водными ресурсами и сохранению биоразнообразия на примере российско-белорусского сотрудничества».

«Сотрудничество с дружественными странами – это не просто обмен опытом, это фундамент для решения глобальных экологических задач, которые не знают государственных границ. На примере российско‑белорусского взаимодействия мы видим, как слаженная работа, основанная на взаимном уважении и общих целях, дает реальные результаты. <...> Такие партнерства – лучший ответ на современные вызовы, и именно в единстве подходов кроется наша сила», – акцентировала Татьяна Бокова.

Предполагается, что выработанные по итогам встречи рекомендации будут учтены при формировании дальнейших планов совместной работы, направленных на устойчивое развитие трансграничных водных бассейнов и сохранение природного наследия двух стран.