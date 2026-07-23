«Лето в Татарстане»: триатлон, «Гонка Героев», День ВМФ и Праздник Огурца

В последние выходные июля в Татарстане можно поучаствовать в триатлоне, пройти полосу препятствий, услышать авторские песни, а также отведать варенье из огурцов, отметить День ВМФ, принять участие в семейных праздниках, мастер-классах и ботанической ярмарке. Самые интересные события субботы и воскресенья – в обзоре «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

25 июля

«Гонка Героев» в Менделеевске

В субботу, 25 июля, в 3:00, в Менделеевске стартует «Гонка Героев», которая впервые пройдет в формате «От рассвета до заката». Участников ждет самая длинная в России трасса проекта с более чем 40 препятствиями, оформленными в тематике Мексики и фильма «От заката до рассвета».

На протяжении дня будут работать интерактивные площадки, фудкорт, мотокемпинг, соревнования на 100-метровой полосе препятствий и конкурс костюмированных команд.

Фестиваль также включит мотопробег, выступления на эндуро, воздушные шары и сэндборды на реке Тойме.

Вечером гостей ждут концерты групп «Рок-Острова», Jukebox Trio, The Mood, а также выступления коллективов «ЖИВаGO» и JUST BRASS.

Фото: © «Татар-информ»

«Казанский триатлон – 2026»

В 12:00 на Кремлевской набережной стартует двухдневный фестиваль TIMERMAN «Казанский триатлон – 2026».

Первый день откроют заплывы на открытой воде на дистанциях 1 и 2 мили, затем пройдут детские старты для участников в возрасте от 3 до 10 лет и женский забег на 5 километров.

Организаторы впервые объединили триатлон, плавание и бег в большой семейный спортивный фестиваль, рассчитанный как на профессионалов, так и на любителей активного образа жизни.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ботаническая ярмарка в Казанском зооботсаду

В 10:00 на территории Казанского зооботсада пройдет ботаническая ярмарка. Гости смогут приобрести растения и товары местных производителей, послушать лекции о природе и экологии, принять участие в творческих мастер-классах и прогуляться по ботаническому саду.

Организаторы приглашают провести день на свежем воздухе, познакомиться с миром растений и найти идеи для озеленения дома и сада.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкурс водителей автобусов и концерт Фирдуса Тямаева в Челнах

С 23 по 25 июля на Майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах пройдет конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, приуроченный к 400-летию города и 50-летию выпуска первого автомобиля «КАМАЗ».

23 июля в 18:00 состоится торжественное открытие конкурса, а с 17:30 начнет работу выставка пассажирской и специализированной техники.

24 июля с 8:30 до 18:30 участники будут соревноваться на трассе скоростного маневрирования.

25 июля с 8:00 стартуют соревнования по комфортному вождению, а в 17:00 для жителей и гостей города состоится праздничный концерт с участием заслуженного артиста Татарстана Фирдуса Тямаева и группы «Сафари».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мастер-класс «Стиль улиц» в Агрызе

В 12:00 в парке «Орешник» Агрыза пройдет мастер-класс «Стиль улиц», посвященный воркауту и кикскутерингу.

Участники познакомятся с основами уличной гимнастики, разучат базовые и более сложные элементы, а также смогут попробовать свои силы в выполнении трюков на самокатах под руководством опытных инструкторов.

Организаторы уделят особое внимание технике безопасности и правильному выполнению упражнений. Мастер-класс рассчитан как на новичков, так и на тех, кто уже увлекается уличными видами спорта и хочет улучшить свои навыки.

Фото: © «Татар-информ»

Экологический праздник «Живи, родник!» в селе Биклянь

В 15:00 у родника на улице Чкалова в селе Биклянь Тукаевского района пройдет экологический праздник «Живи, родник!».

В программе – выступления экологов, посвященные сохранению родников и природных ресурсов, а также концертная программа с участием местных творческих коллективов.

Организаторы приглашают жителей и гостей района провести день на природе, узнать больше об экологии родного края и поддержать инициативы по сохранению природных источников.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сапборды и гребля на Кабане

В 16:00 на озере Нижний Кабан в Казани состоится фестиваль водных видов спорта «СапКультура».

Для гостей подготовлены показательные выступления спортсменов по гребле на байдарках и каяках, выход парусных судов, а также соревнования по сапбордингу – спринтерские заезды, гонки на дистанциях 5 и 15 километров и костюмированный заплыв.

Одним из самых зрелищных событий станет чемпионат по сап-футболу, где команды сыграют в футбол, удерживаясь на сапбордах. На берегу будут работать фотозона, зона отдыха и музыкальная площадка.

Фестиваль авторской песни в Альметьевске

В 16:00, на стадионе «Алнас» в Альметьевске в рамках этно-модерн-фестиваля «Каракуз» пройдет фестиваль авторской песни. Главным гостем станет Евгений Маргулис – известный российский рок-музыкант, блюзмен, автор песен и бывший участник групп «Машина времени» и «Воскресенье», а также ведущий популярной телепередачи «Квартирник у Маргулиса».

На сцену также выйдут Павел Пиковский – один из самых известных современных авторов-исполнителей, сочетающий рок, бардовскую песню и поэзию, Наталья Кучер, Марина Дмитриева, Илья Прахов, Саша Солнцева, Евгения Онегина и коллектив «Хижина музыканта».

Своп и дизайнерский маркет в Елабуге

В 17:00 в ротонде парка «Чебурашка» в Елабуге запланирован своп и дизайнерский маркет.

Гости смогут обменяться одеждой, обувью и аксессуарами, приобрести авторские изделия местных дизайнеров и мастеров ручной работы, а также принять участие в творческих мастер-классах по созданию украшений и предметов декора.

Организаторы обещают атмосферу открытого городского праздника с музыкой, общением и возможностью найти необычные вещи и подарки.

Интерактивная программа «В сказках дружат все народы» в Рыбной Слободе

В 18:00 на летней площадке у сквера мечети в поселке Рыбная Слобода пройдет семейная программа «В сказках дружат все народы».

Гости отправятся в путешествие по русским, татарским, чувашским и другим народным сказкам, встретятся с любимыми сказочными героями, примут участие в викторине «Угадай сказку по одному слову», конкурсах и национальных играх «Ручеек», «Садовник» и «Йозек салу».

Также для детей и взрослых проведут мастер-класс по пластилинографии, где можно будет создать собственного сказочного персонажа, а завершится праздник знакомством с книжной выставкой «Сказки народов России».

Ретродискотека «Назад в 80-е» на площади Кукмора

В 19:00 на Комсомольской площади Кукмора начнется праздничная программа под открытым небом.

Гостей ждут концерт с участием творческих коллективов, интерактивная площадка «Школа деревенских праздников» с народными играми и танцами, арт-гостиная с мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству, а также ретродискотека «Назад в 80-е».

Мероприятие завершится танцевальной программой.

Вокальный проект «Голоса города» в Елабуге

В 19:00 на улице Гассара в Елабуге пройдет вокальный проект «Голоса города». На открытой сцене выступить сможет любой желающий – независимо от возраста и музыкального опыта. Участникам необходимо лишь заранее подготовить музыкальное сопровождение на флеш-накопителе.

Проект призван стать площадкой для любителей вокала, которые хотят исполнить любимые песни и стать частью музыкальной жизни города.

Фото: © «Татар-информ»

26 июля

«Казанский триатлон – 2026»

В воскресенье, 26 июля, с 6:00, на Кремлевской набережной пройдет основной день «Казанского триатлона – 2026». Спортсмены выйдут на старт сразу на трех дистанциях – Sprint, Olympic и 113 (Middle Distance), как в личном, так и в командном зачете.

Участникам предстоит преодолеть плавательный этап в акватории Казанки, велосипедную дистанцию по центральным улицам города и беговой маршрут с видом на Казанский Кремль.

В течение дня зрители смогут наблюдать за соревнованиями, а также церемониями награждения победителей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

День ВМФ в Альметьевске

В 10:00 в Городском парке имени 60-летия нефти Татарстана пройдет памятное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота России. У Мемориального комплекса «Вечный огонь» состоятся торжественный митинг и церемония возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза, адмирала флота Николая Кузнецова.

Участники почтят память моряков, погибших при исполнении воинского долга, минутой молчания и возложат цветы к мемориалу. Сбор участников – в 9:30 на площади Ленина.

День ВМФ в Набережных Челнах

Челнинцы присоединятся к празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Гостей ждут выступления официальных лиц, церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.

Участниками праздника станут ветераны Военно-Морского Флота, военнослужащие, представители общественных организаций, а также жители и гости города, которые придут почтить память защитников морских рубежей страны.

Начало – в 10:00.

День ВМФ в Сарманово

День Военно-Морского Флота России в селе Сарманово начнется в 10:00 в Центральном парке отдыха.

Всех причастных к празднику поздравят руководство района и представители военного комиссариата. В программе также – награждение ветеранов, военнослужащих и членов их семей, торжественная церемония принятия молодых ребят в ряды ВМФ России, минута памяти погибших защитников Отечества и возложение цветов к мемориалу.

Праздник станет данью уважения морякам, которые во все времена стояли на страже морских рубежей страны.

В Старой Мурзихе – Праздник Огурца

В селе Старая Мурзиха Елабужского района в 11:00 на майдане села начнется Праздник Огурца.

Одним из главных событий станет гастрономическая площадка, где гости смогут попробовать необычные блюда из огурцов. В меню – варенье из огурцов, пирожки, уха и другие угощения, приготовленные по старинным рецептам местной кухни.

На территории праздника также развернется ярмарка народных промыслов с изделиями местных мастеров и фермерской продукцией. Для посетителей подготовят концертную программу с участием творческих коллективов Елабужского района и соседних территорий.

Для детей организуют игровые площадки и творческие мастер-классы, на которых можно будет сделать сувениры своими руками.

«Уголок русской кухни» в Альметьевске

В 11:00 на площади перед стадионом «Алнас» в Альметьевске откроется гастрономическая площадка «Уголок русской кухни».

Гости смогут попробовать традиционные блюда русской кухни – пироги с различными начинками, блины, уху, щи и другие угощения, приготовленные по классическим рецептам.

Площадка познакомит посетителей с кулинарными традициями России.

Тур конкурса-фестиваля «Поющая волна» в Нижнекамске

В 16:00 на набережной поселка Красный Ключ в Нижнекамске пройдет первый отборочный тур открытого конкурса-фестиваля вокалистов «Поющая волна».

На сцену выйдут самодеятельные и профессиональные исполнители разных возрастов, которые представят свои вокальные номера. Конкурс посвящен Году единства народов России, Году воинской и трудовой доблести в Татарстане и 60-летию Нижнекамска.

Зрителей ждет большой музыкальный праздник с участием талантливых вокалистов и живыми выступлениями под открытым небом.

Концерт татарского народного хора «Мирас» в Казани

В 17:00 в парке «Крылья Советов» состоится концерт татарского народного хора «Мирас».

Коллектив исполнит татарские народные песни, произведения известных композиторов и вокальные композиции, посвященные истории, традициям и культуре татарского народа.

Концерт – это возможность познакомиться с национальным музыкальным наследием и провести летний вечер в одном из парков Казани.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

День ВМФ в Зеленодольске

В 17:30 на городском озере Зеленодольска пройдут показательные выступления «На всех парусах», приуроченные ко Дню Военно-Морского Флота. Воспитанники яхт-клуба «Дельфин» продемонстрируют мастерство управления парусными судами, зрелищные маневры и элементы парусной подготовки.

Гости смогут увидеть выступления юных яхтсменов с берега, познакомиться с парусным спортом и провести летний вечер у воды всей семьей.

В это же время на городском озере Зеленодольска у сцены «Ракушка» пройдет творческая программа «Морская феерия».

Для гостей организуют мастер-классы по созданию картин на морскую тематику, тематические фотозоны и творческие площадки для детей и взрослых. Участники смогут провести вечер у воды и попробовать себя в творчестве.

В 18:00 на сцене «Ракушка» начнется концерт с участием творческих коллективов. Праздник станет данью уважения морякам и кораблестроителям, благодаря которым Зеленодольск по праву считается одним из центров отечественного судостроения.

Мастер-классы по электронике в Саду рыбака

В 18:00 в Саду рыбака в Казани организуют мастер-классы по электронике. Участникам расскажут, как правильно обращаться с отслужившими гаджетами, батарейками, лампами и проводами, а также покажут, как отдельные электронные компоненты можно использовать повторно.

Гости познакомятся с принципами осознанного потребления, узнают больше об экологичной переработке электронных отходов и примут участие в практических занятиях.

Программа «Будем жить в единстве дружном»

В 18:00 на летней площадке у сквера мечети в Рыбной Слободе намечена программа «Будем жить в единстве дружном» в рамках проекта «Җәйге Алан».

Для гостей подготовят книжную выставку о традициях народов Татарстана, а также народные игры и семейные состязания.

Участники смогут попробовать свои силы в беге с яйцом в ложке, игре «Разбей горшок», национальной игре с тюбетейкой и шуточных «конных скачках» на деревянных лошадках. Праздник познакомит детей и взрослых с народными традициями.

Концерт рок-группы «Союз» в Елабуге

В 19:00 в Александровском саду Елабуги выступит рок-группа «Союз». Коллектив исполнит известные рок-хиты и популярные композиции.

По словам организаторов, концерт подарит зрителям возможность провести летний вечер в атмосфере живой музыки.

Куда еще отправиться в выходные?

1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше Фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также будут проходить Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.

Подробнее ознакомиться с программой проекта «Лето в Татарстане» можно на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.