Представители РТ могут присоединиться к форуму «Безопасность и охрана труда»

Один из баннеров выставки-форума

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Юбилейная, 30-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2026) состоится с 17 по 20 ноября текущего, 2026 года в Москве. В ней могут принять участие как компании, так и специалисты Татарстана, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Выставка проходит с 1992 года и является ключевой площадкой для демонстрации современных средств индивидуальной защиты и формирования культуры безопасного труда. Ее проведение предусмотрено Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством страны.

Организаторами БИОТ выступают Министерство труда и социальной защиты РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

Основной темой для обсуждения на деловом форуме в этом году, как рассказал глава Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов, традиционно станет сохранение и продление ресурсного состояния работников. Участников и посетителей мероприятия ждет четырехдневная насыщенная программа: конференции, семинары, дискуссии, мастер-классы на самые востребованные темы в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, HR, корпоративного здоровья. Там можно будет обсудить методику внедрения искусственного интеллекта и узнать о проактивных инструментах для успешного развития в профессии и внедрения на предприятии.

Участниками и гостями события станут руководители крупнейших российских и иностранных компаний; федеральных и региональных органов власти; собственники бизнеса, руководители и специалисты компаний-дилеров и дистрибьюторов; специалисты по снабжению, закупкам, промбезопасности, охране труда, HR, IT; главные энергетики, механики, инженеры, технологи и так далее.

На выставке организуют коллективные экспозиции регионов и стран, стенды производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, зону игровых решений и зону деловых контактов. В рамках форума каждый год проводится молодежная программа: конкурс рисунков, комиксов и видеороликов БИОТАРТ, кейс-чемпионат БИОТОН, конкурс научно-исследовательских работ НИР, национальный конкурс работ в области средств индивидуальной защиты органов дыхания «Умные СИЗОД».

Конкурсная программа БИОТ состоит из Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи пострадавшему и Цифровой олимпиады по охране труда. Участие в БИОТ является бесплатным, вся информация размещена на официальном сайте события.