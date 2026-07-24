Запугивают, торопят, не дают обдумать поступки: эксперты о методах мошенников

Никогда, ни при каких обстоятельствах сотрудники государственных структур не будут вам звонить, а тем более просить прислать какие-либо коды из СМС – эксперты напоминают основные правила безопасности при общении с мошенниками. А также подчеркивают: никаких «безопасных счетов», «проверок происхождения денег» и «онлайн-обысков» не существует.





За полгода более 4,5 тысячи жителей Татарстана стали жертвами мошенников

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Татарстанцы передали мошенникам на 428 миллионов меньше»

За полгода более 4,5 тысячи жителей Татарстана стали жертвами мошенников. В общей сложности они лишились более 2 миллиардов рублей.

Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то количество мошенничеств снижается: ежегодно разрабатываются все новые и новые способы борьбы с киберпреступниками. Однако суммы ущерба продолжают оставаться высокими.

«Количество мошенничеств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 33,5%, а сумма общего ущерба снизилась на 428 миллионов рублей», – рассказал «Татар-информу» оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Татарстан Радис Юсупов.

Радис Юсупов: «Чаще всего мошенники используют одни и те же способы: сначала входят в доверие, а затем начинают угрожать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, людей подводит излишняя самоуверенность в своей финансовой грамотности – они верят совершенно незнакомым людям, которые рассказывают им про легкий и быстрый заработок, инвестиции и акции.

«В последнее время именно молодые люди все чаще становятся жертвами мошенников, а не пенсионеры, которых раньше считали излишне доверчивыми. Молодым людям часто просто не хватает внутреннего стержня, чтобы сказать преступникам: “Нет!”», – подчеркнул сотрудник МВД.

Чаще всего мошенники используют одни и те же способы: сначала входят в доверие, а затем начинают угрожать

«Чтобы войти в доверие, преступники сначала ищут повод, чтобы начать общение. Они могут представиться сотрудниками почты, службы доставки, больницы, Пенсионного фонда, соцзащиты и других социальных структур. Иногда говорят, что являются сотрудниками налоговой службы, МВД, прокуратуры, ФСБ. Во время разговора под разными предлогами они просят прислать код из СМС, и человек, даже не посмотрев, что этот код дает доступ к входу в «Госуслуги», называет его», – добавил Радис Юсупов.

Обманывают мошенники и через различные сайты знакомств и сервисы бесплатных объявлений. Они могут использовать поддельные сайты, где предлагают хорошие скидки на товары Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«От вашего имени оформлена доверенность на гражданина Украины – вы финансируете террористов»

В последнее время, по словам экспертов, мошенники даже не утруждают себя взламывать личный кабинет, но пользуются этим, чтобы взять человека на крючок, – они прекрасно понимают, что все боятся утечки личных данных и этот страх будет играть для жертвы очень важную роль.

«На самом деле оформить доверенность, получив доступ к «Госуслугам», невозможно, также невозможно оформить кредиты и сим-карты, если у вас стоит самозапрет на эти услуги. Но не все об этом знают, и этим пользуются мошенники. Они начнут угрожать, что от вашего имени оформлена доверенность на имя гражданина Украины, что от вашего имени происходит финансирование террористов, а чтобы избежать этого, нужно с ними сотрудничать – перевести свои средства на безопасный счет, провести самому дома обыск с помощью видеосвязи и прочее», – рассказывает сотрудник МВД.

Обманывают мошенники и через различные сайты знакомств и сервисы бесплатных объявлений. Они могут использовать поддельные сайты, где предлагают хорошие скидки на товары. Скидок покупатели, конечно, никогда не получат, но зато точно потеряют свои деньги.

«В одном из последних случаев жительница Нижнекамска потеряла 6 миллионов рублей. С 30 июня по 3 июля с ней общались лжесотрудники правоохранительных органов и Центробанка России. Они убедили женщину передать крупную сумму наличными курьеру. Сделать это нужно было якобы для проверки купюр. Только спустя время, уже после передачи денег мошенникам она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», – привел пример он.

Чаще всего мошенники используют обычных жителей Татарстана в качестве своих курьеров. Курьеры забирают деньги и практически сразу же переводят их через банкомат своим кураторам. Поэтому очень важно как можно быстрее обратиться в полицию, чтобы стражи порядка успели прервать эту цепочку.

Не так давно в Казани задержали курьера мошенников, который забрал 260 тысяч рублей у 79-летней женщины. Как выяснилось, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы спровоцировала ДТП. Чтобы замять конфликт, он попросил у пожилой женщины крупную сумму. Поддавшись на уловки злоумышленника, обманутая мать передала деньги курьеру, после этого он уехал за границы Татарстана. Задержать его удалось благодаря совместной работе казанских полицейских и коллег из Самары.

Иногда мошенники просят людей самих перевести деньги на другой счет, отправляя их к банкомату Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Четыре раза встречалась с курьерами, отдала им почти 10 миллионов рублей»

Иногда мошенники просят людей самих перевести деньги на другой счет, отправляя их к банкомату.

«С 4 по 7 июля у супругов из Казани похитили больше 2 миллионов рублей. 46-летняя женщина сама передала 1,175 миллиона рублей курьеру, находясь в селе Нижняя Мактама Альметьевского района, еще 142 тысячи рублей она перевела через кассу известной платежной системы – для этого ей пришлось отправиться в Альметьевск. Остальную сумму она снова передала курьеру уже в Казани», – рассказал Радис Юсупов.

77-летний пенсионер из Елабуги в течение двух дней передал почти 2 миллиона рублей мошенникам, которые уверяли его, что таким образом они помогут ему перевести средства на безопасный счет.

«Дважды передал курьеру почти 7 миллионов рублей 74-летний житель Казани. Он общался с мошенниками с 9 по 21 июня. Еще дольше, почти два месяца, верила преступникам 65-летняя женщина, также проживающая в столице Татарстана. Она четыре раза встретилась с курьерами и отдала им почти 10 миллионов рублей. Большая часть этих средств была выручена с продажи квартиры. Женщину запугали тем, что ее подозревают в финансировании ВСУ», – отметил сотрудник МВД.

Житель одного из сел Тетюшского района РТ добавился в чат в мессенджере, который создали мошенники, – он думал, что это чат жителей его дома. Позже его попросили прислать код доступа в его личный кабинет на «Госуслугах». После этого ему стали поступать звонки якобы от ФСБ, его пугали, что он передал код мошенникам, а они, в свою очередь, оформили на него кредиты и доверенность. Его убедили трижды приехать в Казань, чтобы передать деньги курьеру. Своих личных сбережений у мужчины не было, поэтому он продал свою машину, взял кредит и занял деньги у родственников. В общей сложности он передал аферистам 4,5 миллиона рублей.

«9 июля в полицию Казани обратилась женщина, которую мошенники обманули на 6,5 миллиона рублей. Мошенники предложили ей купить недвижимость в Европе», – привел пример Радис Юсупов.

На прошлом неделе аферисты позвонили пенсионерке из Казани и предложили ей бесплатно сделать УЗИ сердца.

«Для записи на прием они попросили назвать код из СМС. После действовали уже по отлаженной схеме: стали пугать ее, что она может быть обвинена в финансировании Украины. Чтобы доказать ее непричастность к преступлению, ей надо было доказать происхождение своих сбережений, которые она хранила дома. Для проведения экспертизы наличные нужно было пережать курьеру – выездному инкассатору», – рассказал сотрудник МВД.

Еще один признак – мошенники не будут давать вам возможности посоветоваться с близкими, постараются постоянно держать вас на связи Фото: © «Татар-информ»

Полицейские напоминают – термины «безопасный» или «резервный» счет были придуманы мошенниками, таких понятий не существует. Так же, как и онлайн-обысков. Мошенников выдают фразы: «зафиксировали подозрительную активность по счету», «безопасный» или «резервный счёт», «оформлена нотариальная доверенность», «спонсирование террористов», «данный разговор конфиденциальный», «к вам приедет СОБР».

Запомните, что сотрудники ФСБ и других структур никогда не будут вести следствие, общаясь исключительно в онлайн, – сотрудникам государственных органов запрещено вести общение с гражданами через мессенджер

«Они будут запугивать, чтобы человек действовал необдуманно»

Психологи советуют заранее подготовить себя и своих близких к таким ситуациям: научиться контролировать себя и включать рациональное мышление в критических ситуациях.

«Есть определенные признаки, которые позволят вам понять, что вы на связи с мошенниками. Они будут пугать вас и заставлять действовать быстро, необдуманно – они не оставят вам времени, чтобы подумать. Наверное, это основной “красный флаг”, который позволит вам сориентироваться», – рассказала заведующая отделом психологической помощи республиканского центра «Навигатор» Аделя Анисимова.

Аделя Анисимова: «Мошенники действуют целой командой – они будут задействовать разные роли в общении с одним человеком» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще один признак – мошенники не будут давать вам возможности посоветоваться с близкими, постараются постоянно держать вас на связи.

«Мошенники действуют целой командой – они будут задействовать разные роли в общении с одним человеком. Один будет представляться полицейским, другой – сотрудником ФСБ, а третий скажет, что он из Нацбанка. Они будут и запугивать, и тут же предлагать помочь – у вас будет складываться ощущение, что множество хороших людей пытаются спасти вас. Удерживая внимание длительное время, они не будут давать человеку возможности подумать и с кем-то посоветоваться», – объясняет она.

Как правило, киберпреступники убеждают свою жертву, что никому верить нельзя, – ни полиции, ни сотрудникам банка, ни своим родным.

«Человек думает – раз незнакомец по телефону назвал его имя и какие-то другие личные данные, значит, он его знает. Тем более что после продолжительного общения по телефону возникает некая иллюзия доверия. И когда в банке сотрудники начнут спрашивать, не находится ли человек под воздействием мошенников, ему будет казаться, что они – посторонние, а тот, кто говорит с ним по телефону и пытается помочь, действительно тот, кому можно доверять», – отметила Аделя Анисимова.

Сейчас мошенники чаще всего охотятся на людей старше 35 лет, которые находятся в наиболее активном социальном положении.

«Это люди, которые считают себя грамотными. Они уверены, что никогда не попадутся на уловки мошенников. Как это работает? Дело в том, что когда человек находится в стрессе, в сложной жизненной ситуации или максимально загружен различными делами, он не способен вовремя отреагировать на ситуацию. Многие говорят – поняли, что общались с мошенниками, уже после того, как перевели деньги. Это происходит потому, что в этот момент преступники прекращают свое воздействие на него. Когда человек многое делает на автомате, его внимание расфокусировано сразу на несколько дел и не фокусируется на своем собственном психологическом состоянии. В этот момент он не сможет понять, что в его действиях отсутствует логика, что на него в данный момент кто-то давит», – говорит психолог.

В мошеннических кол-центрах работают люди, которым чужды такие понятия, как эмпатия и человечность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В кол-центрах мошенников работают те, кому чужды эмпатия и человечность»

Еще один прием: мошенники будут говорить, что ситуация, которая сейчас происходит, исключительная, поэтому все правила безопасности, которые обычно действуют, сейчас отменяются.

«Они будут говорить, что действуют по специальному протоколу “в целях вашей безопасности”. Эти слова действуют на людей, словно магические. Аферисты манипулируют доверием. Будут говорить: “Да, мы знаем, что коды нельзя никому говорить, но эта ситуация исключительная, это особый случай”. Они давят не только на плохие чувства, такие как жажда наживы, когда речь идет о предложениях быстро обогатиться, но и на хорошие. Желание кому-то помочь, страх кого-то обидеть, нагрубить. Человек порой боится огорчить лишними вопросами и своим недоверием, и этим пользуются мошенники. “А вдруг это действительно звонят из банка, а я тут сомневаюсь?” Человек стесняется уточнять какие-то данные. В такой ситуации наша доброта может сыграть нам в минус», – отмечает она.

Психологи подчеркивают: важно уметь отстаивать свои личные границы и уметь говорить «нет».

«Важно отрабатывать такие сценарии в спокойных ситуациях. Необходимо развивать критическое мышление, учиться саморегуляции, отслеживать свои эмоции – это те вещи, которые будут нас защищать», – добавила психолог

Она обратила внимание: в мошеннических кол-центрах работают люди, которым чужды такие понятия, как эмпатия и человечность.

«Им совершенно все равно, что будет с человеком. Они могут позвонить, например, в день рождения человека, когда он не ожидает, что может случиться что-то плохое», – говорит она.

Часто жертвы мошенников стыдятся того, что повелись на их уловки, ведь когда воздействие преступников заканчивается и человек успокаивается, всё, что произошло, кажется глупым. Они думают: «Как же я поверил во всю эту чушь?» Аделя Анисимова подчеркивает: в таких случаях нет ничего постыдного, ведь в критической ситуации мозг работает совсем по-другому.

«У нас есть различные службы психологической помощи, куда можно обратиться в такой ситуации. Также есть телефон доверия – он анонимный. Человек может позвонить, даже если ему угрожают и говорят, что он никому не должен рассказывать о той “секретной спецоперации”, которую проводят якобы спецслужбы или какие-то другие структуры. Вы должны понимать, что в какую бы сложную ситуацию вы ни попали, вы не одни», – рассказывает она.