Фонд науки и технологий Татарстана поддержит 51 научный проект на 85 млн рублей

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Фонд науки и технологий Татарстана определил победителей конкурса грантов на фундаментальные и поисковые исследования. Финансовую поддержку получат 51 проект российских ученых, общий объем финансирования составит около 85 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию пресс-службы фонда.

В этом году конкурс оказался особенно конкурентным: на участие поступило 360 заявок от исследовательских коллективов ведущих научных организаций региона. В ближайшее время фонд заключит соглашения с победителями и совместно с Академией наук Татарстана начнет финансирование проектов.

Директор Фонда науки и технологий РТ Тимур Халитов отметил, что главная задача программы – помочь исследованиям перейти к практическим результатам. По его словам, ожидается, что к 2027 году работы ученых приведут к появлению новых публикаций и разработок, которые смогут укрепить инновационный потенциал республики.

Гранты получили представители крупнейших вузов и научных центров Татарстана – Казанского федерального университета, Казанского научного центра РАН, КНИТУ-КАИ имени Туполева, КНИТУ, Казанского государственного медицинского университета, Казанского государственного энергетического университета, Казанского государственного аграрного университета и Университета «Иннополис».

Поддержанные проекты охватывают широкий спектр научных направлений. Среди них – исследования в области квантовых вычислений и разработки квантовых алгоритмов, создание методов генной терапии наследственных заболеваний, разработка препарата для борьбы с атеросклерозом и изучение механизмов развития сахарного диабета второго типа.

Кроме того, ученые получили поддержку на проекты, посвященные замедлению процессов старения и продлению периода здоровой жизни, созданию новых катализаторов и композитных материалов для электроники и 3D-печати, разработке отечественного оборудования для нефтегазохимической отрасли, а также исследованиям в сфере сельского хозяйства и гуманитарных наук.