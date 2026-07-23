Мемориальную доску пилоту-герою Тимуру Хисматуллину установили в Альметьевске

Мемориальную доску в честь пилота Тимура Хисматуллина, который ценой своей жизни отвел падающий самолет от города в Краснодарском крае, установили в Альметьевске. Об этом сообщает «ЮВТ-24».

Трагедия произошла возле города Ейск 17 июля 2023 года. 27-летний Тимур Хисматуллин совершал учебный полет на СУ-25 над Азовским морем. В какой-то момент оба двигателя отказали, и пилот отвел падающий самолет от города. Катапультировавшись на небольшой высоте, он упал в воду, сломал ноги и утонул.

Тимура Хисматуллина посмертно наградили орденом Мужества. В доме, где он жил, открыли мемориальную доску. Героя почтили минутой молчания и возложили к его фотографии цветы.

Увековечение памяти героев Татарстана ведется в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».