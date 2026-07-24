В РТ впервые пройдет Форум молодежных крыльев РВИО ПФО «Наследие героев»

На острове Вертолетный в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан с 6 по 9 августа впервые пройдет Форум молодежных крыльев Российского военно-исторического общества Приволжского федерального округа «Наследие героев». Об этом сообщает пресс-служба РВИО ПФО.

Форум станет первым подобным событием в рамках развития молодежных крыльев РВИО в Приволжском федеральном округе. Он объединит активистов региональных отделений Российского военно-исторического общества в регионах округа, заинтересованных в сохранении исторической памяти и развитии военно-исторического просвещения.

Главная задача форума – создание условий для формирования сообщества наставников и молодых лидеров, а также для создания и реализации проектов.

В течение нескольких дней участников ждет образовательная программа: лекции, практические занятия, мастер-классы, тренинги, круглые столы, проектная работа и обмен опытом между представителями региональных отделений.

Форум позволит участникам получить новые знания, обменяться опытом и разработать собственные инициативы, которые в дальнейшем смогут быть реализованы в регионах Приволжского федерального округа.