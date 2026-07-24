В Татарстане выявили 33 автомобиля с превышением вредных выбросов

С начала операции «Чистый воздух» в Татарстане проверили 2145 автомобилей. Превышение допустимых норм выбросов выявили у 33 транспортных средств, что составляет 1,5% от общего числа проверенных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Операция стартовала 1 июня и продлится до 30 сентября. Проверки проводят совместно с Управлением Госавтоинспекции МВД по Татарстану. С 2024 года к ним также присоединилось Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.

За время проведения мероприятия специалисты проверили 1850 легковых автомобилей, 107 грузовиков и 188 автобусов. Большинство нарушений выявили у машин с бензиновыми двигателями – зарегистрировано 26 случаев. Еще пять автомобилей с превышением выбросов оказались дизельными, два – газомоторными.

По состоянию на 17 июля операция проходит в 16 муниципалитетах республики. Проверки ведутся в Верхнеуслонском, Чистопольском, Буинском, Нижнекамском, Азнакаевском, Арском, Лениногорском, Тукаевском, Менделеевском, Елабужском, Балтасинском, Тюлячинском, Сабинском и Альметьевском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

С владельцами автомобилей, у которых обнаружили превышение допустимых выбросов, сотрудники министерства проводят разъяснительные беседы и составляют протоколы об административных правонарушениях.

Операция «Чистый воздух» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».