Психолог рассказала, могут ли мошенники загипнотизировать человека по телефону

Могут ли интернет-мошенники применять гипноз во время общения с людьми, рассказала «Татар-информу» заведующая отделом нормативного сопровождения психологической деятельности психологических служб ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» Аделя Анисимова.

«Такое может быть – на разных людей воздействуют по разному. Мошенники используют разные механизмы в своих преступлениях. Но общаясь только через телефон сделать этого они не смогут. “Гипноз” в этом случае скорее метафора – попадая под определенные эмоциональные переживания, человек оказывается словно под гипнозом, словно не может вырваться от мошенников», – говорит она.

Кибераферисты запугивают, не оставляют человеку времени подумать, заставляют принимать моментальные решения – находясь под воздействием мошенников у человека отключается рациональное мышление.

«Часто человек начинает понимать, что произошло, когда уже отдал все свои деньги мошенникам. Это происходит из-за того, что преступники прекращают воздействовать на него», – обратила внимание психолог.

Когда воздействие преступников заканчивается и человек успокаивается, все, что произошло, кажется глупым. Они думают: «Как же я поверил во всю эту чушь?» Аделя Анисимова подчеркивает: в таких случаях нет ничего постыдного, ведь в критической ситуации мозг работает совсем по-другому.

«У нас есть различные службы психологической помощи, куда можно обратиться в такой ситуации. Также есть телефон доверия – он анонимный. Человек может позвонить, даже если ему угрожают и говорят, что он никому не должен рассказывать о той “секретной спецоперации”, которую проводят якобы спецслужбы или какие-то другие структуры. Вы должны понимать, что в какую бы сложную ситуацию вы ни попали, вы не одни», – рассказывает она.

Подробнее о том, какие схемы применяют мошенники и как они заставляют своих жертв отдавать им все свои сбережения – в материале «Татар-информа».