Татарстанца насмерть придавило на полигоне ТБО

Трагедия произошла на полигоне ТБО в Буинском районе Татарстана. 36-летний мужчина, проверявший готовность погрузчика ТБО, получил телесные повреждения и скончался на месте.

Как сообщил «Татар-информу» источник, по предварительным данным, мужчина полез в погрузчик за мусором, чтобы убрать его. В этот момент крышка, которая заталкивает мусор, захлопнулась. Мужчину придавило, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП, на место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов, сообщает Прокуратура Татарстана.