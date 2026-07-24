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Происшествия 24 июля 2026 15:38

Татарстанца насмерть придавило на полигоне ТБО

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Трагедия произошла на полигоне ТБО в Буинском районе Татарстана. 36-летний мужчина, проверявший готовность погрузчика ТБО, получил телесные повреждения и скончался на месте.

Как сообщил «Татар-информу» источник, по предварительным данным, мужчина полез в погрузчик за мусором, чтобы убрать его. В этот момент крышка, которая заталкивает мусор, захлопнулась. Мужчину придавило, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП, на место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов, сообщает Прокуратура Татарстана.

#несчастный случай #полигон тбо #Буинский район рт
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