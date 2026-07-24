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Общество 24 июля 2026 15:18

Путин ознакомился с производством отечественных МС-21 в Иркутске

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Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Яковлев», входящего в Объединенную авиационную корпорацию «Ростеха», и ознакомился с производством отечественных самолетов МС-21. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На предприятии ведется сборка серийных импортозамещенных гражданских лайнеров МС-21-310. В цехах находятся 18 воздушных судов на разных стадиях готовности. Президенту показали один из собранных самолетов.

Кроме того, Путин осмотрел опытный образец модернизированного самолета Як-130М. Машину планируется использовать для выполнения истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе для поражения тяжелых беспилотных летательных аппаратов и уничтожения безэкипажных катеров на море.

Президента сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.

Иркутский авиационный завод основан в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны предприятие произвело почти 2,2 тыс. боевых самолетов. Сегодня завод выполняет полный цикл работ – от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. На предприятии работают почти 11 тыс. человек.

Видео: пресс-служба Кремля

#Владимир Путин #Иркутск #мс-21
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