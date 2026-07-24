В Казани простились с профессором КФУ Резедой Мухаметшиной

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

Гражданская панихида по доктору педагогических наук, профессору Казанского федерального университета Резеде Мухаметшиной прошла 24 июля во дворе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Ученый ушла из жизни на 63-м году.

Как сообщает пресс-служба ИФМК КФУ, проводить Резеду Мухаметшину в последний путь пришли ее родные и близкие, коллеги, ученики, представители органов власти и научного сообщества. Соболезнования семье и коллегам профессора направили представители МГУ, РГПУ им. Герцена, СПбГУ, Северо-Восточного федерального университета, а также научных и образовательных сообществ Колумбии, Таджикистана, Узбекистана, Бурятии и Якутии.

Открывая церемонию, директор ИФМК КФУ Радиф Замалетдинов рассказал о профессиональном пути Мухаметшиной – от школьного учителя до профессора и декана Высшей школы русской филологии и культуры имени Льва Толстого. Он отметил ее вклад в разработку концепции диалога культур и методику преподавания литературы, а также отдельно подчеркнул человеческие качества ученого.

«Она была душой нашего коллектива и мудрым наставником. Когда брались за серьезные дела, мы шутили: если за это дело возьмется Резеда Фаилевна, любой человек, услышав ее призыв, бросит все и босиком побежит за ней», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

Ректор КФУ Ленар Сафин выразил соболезнования от имени университета. «Мы потеряли великого ученого, наставника. Вечная память», – сказал Сафин.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил, что научные труды Мухаметшиной получили широкое признание за пределами республики, а саму ученую назвал «любимой дочерью наших народов».

Заместитель директора Федерального института родных языков Саргылана Брызгалова поделилась воспоминаниями о личной встрече с Мухаметшиной. По ее словам, однажды профессор мгновенно бросилась к ее внукам, находившимся у воды, и увела их от опасности.

«У нее внутри был локатор, который чувствовал состояние окружающих», – сказала Брызгалова.

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

Депутат Госсовета Татарстана Ирина Терентьева назвала Мухаметшину «мостом между культурами» и примером для молодых женщин-ученых. Ученик профессора Дмитрий Гордиенко рассказал, что именно она разглядела в нем талант и поддержала идею создания театральной лаборатории.

Декан Высшей школы русской филологии и культуры Антон Афанасьев, более 15 лет работавший вместе с Мухаметшиной, заверил, что коллеги продолжат начатые ею проекты: «Все планы, которые мы с вами обсуждали, будут реализованы».

Церемония прощания завершилась молитвой.