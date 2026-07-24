Главный тренер «Рубина» Франк Артига приготовил кыстыбый для заводчан

Фото: rubin-kazan.ru

В преддверии старта нового сезона Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Рубин» провел уже традиционную встречу с коллективом «Казаньоргсинтез».

Участие во встрече приняли главный тренер Франк Артига, а также футболисты Игор Вуячич, Мирлинд Даку, Велдин Ходжа, Жак Сиве и Константин Нижегородов . Мероприятие прошло в неформальной обстановке: испанский специалист вместе с шеф-поваром приготовил для сотрудников национальное татарское блюдо кыстыбый, а самых активных задающих вопросы угощал им лично.

В ходе диалога Артига отметил важность человека труда, проведя параллель с собственным отцом, который работал на заводе в Испании. На шутливый вопрос форварда «Рубина» Мирлинда Даку, что сложнее — играть против или тренировать «Рубин», тренер с улыбкой ответил, что тренировать команду всё же труднее . Также наставник поделился амбициозными планами: отвечая на вопрос болельщика, он заявил, что как уроженец Барселоны больше всего мечтает обыграть с «Рубином» мадридский «Реал» .

Фото: rubin-kazan.ru

Завершилась встреча автограф-сессией и общей фотосессией.

Напомним, что первый домашний матч в новом сезоне «Рубин» проведёт уже в ближайшее воскресенье, 26 июля. На «Ак Барс Арене» казанцы примут «Краснодар». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени . Главный тренер Франк Артига отметил, что команда с большим воодушевлением ждет старта чемпионата и готова биться против сильного соперника .