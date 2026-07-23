Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» запустило шестой сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2026 года на официальном сайте.

Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2025–2026 годах. Многолетняя лекторская деятельность будет отдельно отмечена в рамках новой номинации имени С.И. Вавилова.

Знание.Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявки можно в 16 номинациях, а также по новой специальной номинации «Просветительский регион года», направленной на выявление и поощрение субъектов Российской Федерации, реализовавших наиболее эффективные, уникальные и масштабные просветительские инициативы в период с 1 января 2025 г. по настоящее время. Региону-победителю будет присвоен статус «Просветительский регион года», а также о нем будет создан просветительский фильм.

Помимо этого, в каждом из 89 субъектов Российской Федерации будут определены лучшие просветители и просветительские проекты, которые внесли значительный вклад в развитие просвещения в своем регионе.

Граждане других стран приглашаются к участию в номинации «Иностранный просветитель года». Она направлена на признание тех, кто борется с фальсификацией и объективно освещает исторические факты о России, рассказывает о новых возможностях и перспективах в стране, о ее роли на международной арене в разных сферах.

К Году единства народов России приурочена номинация «За вклад в сохранение единства народов России»: к участию приглашаются просветители и проекты, способствующие укреплению межнационального единства через общие традиционные ценности.

Для признания заслуг в лекторской деятельности и укрепления традиций отечественного просвещения учреждена номинация имени С.И. Вавилова – первого председателя Правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года – Общество «Знание»). Претендовать на номинирование могут представители разных сфер, демонстрирующие высокий уровень лекторского мастерства. При оценке достижений учитывается как многолетний труд, так и высокая интенсивность в области распространения достоверных знаний.

«Уже пять лет Знание.Премия выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством. В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне», – сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.