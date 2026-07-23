Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия
Российское общество «Знание» запустило шестой сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2026 года на официальном сайте.
Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2025–2026 годах. Многолетняя лекторская деятельность будет отдельно отмечена в рамках новой номинации имени С.И. Вавилова.
Знание.Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявки можно в 16 номинациях, а также по новой специальной номинации «Просветительский регион года», направленной на выявление и поощрение субъектов Российской Федерации, реализовавших наиболее эффективные, уникальные и масштабные просветительские инициативы в период с 1 января 2025 г. по настоящее время. Региону-победителю будет присвоен статус «Просветительский регион года», а также о нем будет создан просветительский фильм.
Помимо этого, в каждом из 89 субъектов Российской Федерации будут определены лучшие просветители и просветительские проекты, которые внесли значительный вклад в развитие просвещения в своем регионе.
Граждане других стран приглашаются к участию в номинации «Иностранный просветитель года». Она направлена на признание тех, кто борется с фальсификацией и объективно освещает исторические факты о России, рассказывает о новых возможностях и перспективах в стране, о ее роли на международной арене в разных сферах.
К Году единства народов России приурочена номинация «За вклад в сохранение единства народов России»: к участию приглашаются просветители и проекты, способствующие укреплению межнационального единства через общие традиционные ценности.
Для признания заслуг в лекторской деятельности и укрепления традиций отечественного просвещения учреждена номинация имени С.И. Вавилова – первого председателя Правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года – Общество «Знание»). Претендовать на номинирование могут представители разных сфер, демонстрирующие высокий уровень лекторского мастерства. При оценке достижений учитывается как многолетний труд, так и высокая интенсивность в области распространения достоверных знаний.
«Уже пять лет Знание.Премия выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством. В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне», – сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.