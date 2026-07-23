«Миллиард в переработку отходов»: в Азнакаевском районе открыли пиролизный завод

Крупнейший в России завод по переработке шин, пластика и нефтешлама открылся накануне в Азнакаевском районе Татарстана. Мощности предприятия на старте составили 50 тыс. тонн в год, но уже в следующем году руководство намерено утроить эти показатели. Какой эффект окажет завод на район в целом и на Татарстан в частности – в материале «Татар-информа».





«Не просто экономически выгодно, но и экологически»

В Азнакаевском районе Татарстана открылся крупнейший в России пиролизный завод. По словам гендиректора компании «Имеральд» Марата Галиева, здесь будут перерабатывать отходы резинотехнических изделий, старые шины, пластик, а также шлам, образующийся при нефтедобыче.

«В первую очередь это классно потому, что это экологично. Ранее применяемые технологии не позволяли получать полезную продукцию из отходов. Сегодня же мы делаем настоящий рециклинг – из отходов получаем первоначальный продукт, из которого раньше он был сделан. И это не просто экономически выгодно, но и экологично», – подчеркнул Галиев.

Суммарные инвестиции в проект на сегодняшний день составили около 1 млрд рублей, а мощность переработки – 50 тыс. тонн в год. И, по словам гендиректора, к 2027 году мощности планируется утроить – до 150 тыс. тонн в год.

Замкнутый цикл с минимальными затратами

Само производство поражает продуманностью всех циклов переработки. К примеру, при переработке нефтешлама сырье загружают в специальную безвоздушную печь и начинают нагревать. И как только в печи начинаются химические реакции и выделяется газ, то именно этот газ становится топливом для печи. То есть сторонние ресурсы тратятся только на запуск печи, а не на весь цикл.

Более того, несколько таких печей образуют своеобразную сеть с единым контуром газопровода. В момент, когда в первой печи появляются излишки газа, он направляется ко второй печи, и она, как и все последующие, работает исключительно на внутренних ресурсах завода.

По словам Галиева, процесс переработки выглядит следующим образом: компании привозят отходы, так или иначе связанные с углеводородом, и в зависимости от привезенного сырья определяется способ переработки.

«Отходы могут быть любые: несортированный пластик, резина, нефтяные шламы, грунт, загрязненный нефтепродуктами, – любой отход, который так или иначе связан с углеводородом», – заявил гендиректор.

Он же рассказал, что из каждого отхода получается разное топливо. Так, из резины получают пиролизное масло. Его активно используют как топливо на элеваторах для сушки зерна. Кроме того, такое масло нужно для производства высокооктанового бензина – 95-го, 98-го и 100-го.

«Если говорить про нефтяные шламы, то мы разделяем на печное топливо и легкое светлое топливо. Оно используется в том числе для изготовления дизельного топлива. Но технология наша позволяет выпускать топливо с характеристиками, соответствующими старому ГОСТу ‘’Евро-2’’», – поделился гендиректор завода.

Комфортное общежитие и трудоустройство ветеранов СВО

На сегодняшний день здесь трудятся почти 100 работников. Но только 30% из них азнакаевцы, остальные приехавшие сюда на вахту. И для вахтовиков здесь есть весьма комфортное общежитие.

Помимо спальных комнат, которые, к слову, весьма большие и удобные, здесь оборудована гостиная, где приятно отдохнуть после рабочего дня. Кроме того, в здании общежития расположена общая столовая, в которой работники получают по-деревенски вкусные завтраки, обеды и ужины.

Продолжая социальную тематику, необходимо отметить, что среди сотрудников нередко встречаются и ветераны специальной военной операции, одним из которых является и гендиректор завода.

«Это улучшение экономической ситуации района»

«Для нас открытие любого предприятия, пускай даже небольшого, имеет огромное значение для района. Мы всегда поддерживаем все эти идеи, сами стараемся чем можем помочь, потому что все прекрасно понимаем: это улучшение экономической ситуации», – заявил на церемонии открытия руководитель исполкома Азнакаевского района Айдар Шамсутдинов.

По его словам, такой грандиозный и значимый завод – это огромный плюс для района и в плане инвестиций, и в создании рабочих мест, и в налоговых отчислениях.

«Кроме вышеперечисленных налогов и рабочих мест, они еще и социально ориентированная компания. Много помогают району, помогать спорт развивать, участвуют в вопросах, связанных со специальной военной операцией. Мы постоянно в контакте с руководством. Я думаю, мы и дальше будем также плодотворно работать и будем поддерживать. Пожелаем успехов этому предприятию», – заключил Шамсутдинов.

Фото предоставлены ООО «Имеральд»