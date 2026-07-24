Контрактники из Сахалина, Омска и ДНР отправились на службу из Нижнекамска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске очередная группа добровольцев, прибывших из разных регионов России, заключила контракты с Министерством обороны и отправилась к месту прохождения службы в зоне специальной военной операции. Перед отъездом бойцам вручили наборы с вещами первой необходимости, подготовленные волонтерами группы «Добрые сердца».

Среди контрактников – уроженец Новокубанска Николай Брагин. В Нижнекамск он приехал работать, однако позже решил подписать контракт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сейчас я решил помочь стране, защитить родных и близких», – рассказал он.

По словам добровольца, он рассчитывает достойно пройти службу и надеется на поддержку сослуживцев и командиров.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Вместе с Николаем на службу отправились жители Нижнекамска, Омска, Ярославля, Южно-Сахалинска и Донецкой Народной Республики.

Перед отправкой каждый военнослужащий получил сумку с необходимыми в быту вещами. В нее входят, в частности, наручные часы, кружка, предметы личной гигиены, медикаменты и другие принадлежности.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как рассказала руководитель волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова, особым спросом сейчас пользуются лекарства.

«Очень нуждаемся в медикаментах, потому что сейчас жара. Нужны противовоспалительные препараты, витамины, жаропонижающие, средства от кишечных расстройств, бинты, лейкопластыри и многое другое», – отметила она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По данным организаторов отправки, многие добровольцы приезжают заключать контракт именно в Татарстан, где действуют одни из наиболее крупных региональных выплат для военнослужащих. Кроме того, сохраняется высокий спрос на специалистов для войск беспилотных систем.

Для военнослужащих этих подразделений предусмотрены повышенное денежное довольствие и возможность заключить контракт сроком на один год без автоматического продления.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой