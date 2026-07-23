В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс чтецов «Лето нараспашку»

Творческое состязание пройдет 30 августа 2026 года в День Республики Татарстан в рамках V семейного книжного фестиваля «Тау Фест». Финальные выступления участников состоятся на сцене казанского детского парка «Елмай». Организатором конкурса выступает Благотворительный фонд развития культуры «Счастливые истории», сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Конкурс проводится на приз имени поэта и прозаика Сергея Махотина. Участниками могут стать учащиеся 1–3-х классов общеобразовательных учреждений Татарстана, завершившие обучение в 2025–2026 учебном году. Умение декламировать стихи и прозу помогает детям формировать словарный запас, развивать эмоциональный интеллект и уверенно выражать мысли перед публикой.

Согласно сообщению, для участия необходимо до 31 июля 2026 года отправить на электронную почту fond_happy@mail.ru заявку-анкету в формате word вместе с видео выступления. Список финалистов опубликуют 10 августа. Очный финал пройдет 30 августа на площадке фестиваля «Тау Фест» в детском парке «Елмай».

Каждый финалист получит сертификат и книгу с автографом Сергея Махотина. Педагоги победителей будут отмечены благодарственными письмами и книгами с автографом поэта. Призеров ждут билеты в театр, аквапарк и Казанский цирк, а также небольшая библиотека для класса победителя. Подробности о конкурсе опубликованы на сайте.