В Балтасинском районе стартовала серия форумов «Работаем на результат!»

Ледовая арена, капитально отремонтированные школы, реконструированный лагерь «Романтик», новые ФАПы и благоустроенные общественные пространства – эти и другие итоги реализации народной программы за последние пять лет обсудили на первом в Татарстане форуме «Работаем на результат!», который прошел в Балтасинском районе.

Участниками события стали депутаты, руководители и сотрудники учреждений здравоохранения, спорта и культуры, представители трудовых династий, победители профессиональных конкурсов, общественных объединений, участники специальной военной операции и члены их семей.

Секретарь Балтасинского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Рамиль Нутфуллин отметил, что народная программа формировалась на основе предложений жителей, многие из которых уже реализованы.

За последние годы в районе реконструировали детский оздоровительный лагерь «Романтик», модернизируют филиал аграрного профессионального лицея в селе Норма, строят дополнительные учебные корпуса, возвели ледовую арену «Балтач-Арена», капитально отремонтировали школы в трех селах, строят пристрой к Нурминской школе и новое здание школы искусств, благоустраивают дворы, парки и общественные пространства.

«Все эти проекты получили широкую поддержку жителей района», – подчеркнул Рамиль Нутфуллин.

Перед началом форума депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон посетил Нурминскую среднюю школу, где завершается капитальный ремонт. Ранее педагоги и родители озвучили предложения по развитию образовательного учреждения, после чего были выделены необходимые средства.

Также депутат ознакомился с работой крестьянско-фермерского хозяйства Рената Гафиуллина, которое сегодня представляет компанию «Время Ягод» и занимается производством посадочного материала садовой земляники.

Выступая на форуме, Илья Вольфсон отметил, что Балтасинский район входит в число лидеров Татарстана по развитию сельского хозяйства.

«Балтасинский район сегодня входит в тройку лидеров Татарстана по сельскому хозяйству. Это колоссальный труд, а честная работа должна приносить честную отдачу – реальный рост благосостояния людей», – сказал он.

По словам депутата, только за последний год в районе ввели в эксплуатацию 12-квартирный дом по программе социальной ипотеки, квартиры в котором получили многодетные семьи и дети-сироты. Построили новые модульные фельдшерско-акушерские пункты, капитально отремонтировали центральную районную больницу и четыре ФАПа.

По программе «Чистая вода» обновили сети водоснабжения в Балтасях и ряде сельских поселений. Завершили капитальный ремонт Шубанской основной школы и Ульяновского сельского клуба. После реконструкции открылся лагерь «Романтик», где построили новую столовую и современные спальные корпуса. Кроме того, в районе появились современный пешеходный променад от парка Сабантуй до реки Шошма, новые спортивные площадки, а также полностью обновили дворовые территории по республиканской программе.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева отметила, что республика сохраняет высокие позиции по ключевым социально-экономическим показателям. По ее словам, Татарстан занимает пятое место в стране по объему инвестиций, четвертое – по развитию промышленности и сельскому хозяйству, а уровень безработицы остается рекордно низким. Драйверами роста являются особые экономические зоны «Алабуга», Иннополис и «Зеленая долина», где 218 резидентов создали около 30 тысяч рабочих мест.

«Все, что делается в нашей республике, делается для людей», – сказала Фарида Яркаева.

Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рустам Калимуллин подчеркнул, что, несмотря на существующие вызовы, продолжается реализация национальных проектов и республиканских программ.

«Несмотря на все вызовы и сложности, продолжается реализация национальных проектов и республиканских программ, нацеленных на повышение качества жизни наших граждан: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная активная жизнь» и других. Это индикатор роста возможностей России и проявление заботы государства о людях», – отметил он.

В рамках форума также презентовали Фестиваль труда и доблести. Участникам напомнили, что с 1 мая 2026 года указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова учреждена Электронная доска почета Республики Татарстан. Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей, сохранение трудовых традиций и повышение престижа человека труда. В Балтасинском районе ежегодно лучших работников различных отраслей заносят на районную Доску почета, а фестиваль «Шушма моннары» в этом году также посвятят людям труда и трудовым коллективам.

Выборы в Государственную Думу России пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В Татарстане избирателям предстоит избрать депутатов по федеральному избирательному округу и по шести одномандатным избирательным округам.