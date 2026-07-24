Нижнекамские волонтеры группы «Благовест» с начала года сплели 160 масксетей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев и председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин посетили село Кармалы, где встретились с участниками волонтерской группы «Благовест».

В объединение входят жители Кармалов, Буденного, Городища, а также коллектив детского сада «Березка». Волонтеры оказывают помощь участникам специальной военной операции: плетут маскировочные сети и собирают гуманитарные грузы.

По словам Беляева, с начала года участники группы изготовили 160 маскировочных сетей и регулярно отправляют гуманитарную помощь в госпитали. Значительную часть расходов волонтеры покрывают за счет собственных средств и пожертвований жителей.

Во время встречи они обсудили вопросы, связанные с дальнейшей поддержкой добровольцев. Как отметил глава района, необходимые меры помощи будут проработаны.

В ходе рабочей поездки Беляев и Губайдуллин также возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и осмотрели здание исполкома Кармалинского сельского поселения, которое в этом году открылось после капитального ремонта. В нем также располагается сельская библиотека.

«Важно, чтобы и в наших сельских поселениях были современные и комфортные условия для работы специалистов и приема жителей», – подчеркнул Радмир Беляев.