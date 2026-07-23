Жилой квартал с детсадами и школами построят у Вознесенского тракта в Казани

Власти Казани подготовили проект комплексного развития территории у улицы Родины и Вознесенского тракта. На участке площадью почти 16 тыс. кв. м планируют построить жилье высотой до 100 метров, детские сады, школу и объекты инфраструктуры. Проект решения опубликован на сайте исполкома Казани.





Здесь планируется сформировать новый жилой район с объектами социальной инфраструктуры, дорогами и общественными пространствами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На территории предполагается строительство средне- и многоэтажного жилья, объектов дошкольного и школьного образования, коммунальной инфраструктуры, парковок, улично-дорожной сети и благоустроенных общественных пространств. Предельный срок реализации проекта составит 10 лет.

Для подготовки площадки предусмотрен снос 301 гаража гаражно-строительного кооператива «Тайга», расположенного на улице Родины. В перечень вошли как объекты, поставленные на кадастровый учет, так и несколько неучтенных гаражей.

В документе также прописаны требования к будущей застройке. В частности, предусматривается использование долговечных отделочных материалов, размещение встроенных инженерных объектов и закрытых площадок для сбора отходов, комплексное благоустройство территории с современными малыми архитектурными формами, а также архитектурная подсветка зданий.

Проект решения «О комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной по адресу: город Казань, пересечение ул. Родины и Вознесенского тракта» Фото: kzn.ru

Комплексное развитие территории будет осуществляться на основании проекта планировки и межевания квартала в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя, утвержденного в 2021 году. Для реализации нового проекта потребуется внести изменения в действующую документацию по планировке территории.

В первоначальной концепции предусматривалось строительство 11 жилых комплексов, школ, детских садов и медицинского учреждения. В прошлом году количество жилых комплексов увеличили до 24.

Появление проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки связано с переходом от общего планирования к конкретному механизму освоения земельных участков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развитие территории вдоль Вознесенского тракта ведется не первый год. В 2021 году городские власти утвердили проект планировки территории площадью около 293 га, предусматривающий комплексную застройку бывших промышленных зон и гаражных кооперативов.

Здесь планируется сформировать новый жилой район с объектами социальной инфраструктуры, дорогами и общественными пространствами.

В районе Вознесенского тракта уже реализуются проекты жилой застройки. В 2026 году исполком Казани вносил изменения в документацию по планировке территории «Новое Вознесение».

Появление проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки связано с переходом от общего планирования к конкретному механизму освоения земельных участков. КРТ позволяет объединять территории с разными собственниками и назначением, устанавливать требования к будущей застройке и определять порядок развития инженерной и социальной инфраструктуры.