Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке

Сильный нагрев смартфона во время зарядки может свидетельствовать о неисправности или низком качестве зарядного устройства, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

По словам специалиста, использование поддельного или плохо спроектированного адаптера может привести к нестабильной работе и перегреву, а в некоторых случаях создать риск возгорания или поражения электрическим током. При этом качественное зарядное устройство стороннего производителя не обязательно должно быть того же бренда, что и смартфон.

«Задача современного зарядного устройства состоит не только в том, чтобы выдать определенное напряжение. Оно должно поддерживать выходные параметры в допустимых пределах при изменении нагрузки, ограничивать ток, отключаться при перегреве или коротком замыкании и обеспечивать надежную изоляцию низковольтного выхода от бытовой электросети», – заявил собеседник RT.

Эксперт отметил, что производители дешевых или неисправных адаптеров могут экономить на компонентах и системах защиты. Это способно привести к нестабильному напряжению и сильному нагреву, а в отдельных случаях – к повреждению электроники смартфона.

«Это способно привести к повышенным пульсациям, нестабильному напряжению, сильному нагреву и электромагнитным помехам. Телефон обычно имеет собственные входные фильтры и защитные цепи, поэтому небольшие отклонения не обязательно причинят ему вред. Но грубые выбросы напряжения или длительная работа за допустимыми пределами могут вызвать отключение зарядки, перегрев входных компонентов, повреждение разъема или выход электроники из строя», – предостерег Зенченко.

При выборе адаптера физик посоветовал обращать внимание на производителя, происхождение товара и соответствие необходимому стандарту зарядки, а не только на совпадение брендов.

«Не стоит полагаться только на нанесенные на корпус значки: маркировки могут быть использованы недобросовестно или подделаны. Полезнее проверить точную модель на сайте производителя, изучить технические характеристики и убедиться, что устройство предназначено для вашего рынка», – подчеркнул он.

К признакам потенциально опасного зарядного устройства специалист отнес сильный нагрев корпуса даже при медленной зарядке, треск, запах перегретого пластика, перебои в подаче энергии, искрение, потемнение контактов, а также заметный нагрев кабеля или разъема. При появлении таких симптомов использование адаптера следует немедленно прекратить.