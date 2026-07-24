Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14% годовых

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Сегодня, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 14,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По оценке Центробанка, российская экономика в целом в II квартале текущего, 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, уверены в ЦБ.

Соответственно, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску, отметили в пресс-службе.

«Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», – констатировали в Банке России.

В ЦБ заверили, что в дальнейшем будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Базовый сценарий Центробанка предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027-м. Согласно прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция по итогам 2026-го составит 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, убеждены в ЦБ.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 11 сентября 2026 года. До этого, 5 августа, регулятор опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.