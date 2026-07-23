Татарстан удвоил экспорт зерна по воде

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

С начала навигационного периода 2026 года (с 24 апреля по 21 июля) специалистами татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК был зафиксирован значительный рост экспорта зерновых культур. Под их контролем было отгружено 13 теплоходов с общим объемом груза 62,3 тысячи тонн, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Зерновые поставки осуществлялись по двум основным маршрутам. Прямым путем продукция отправлялась в Иран, а через перевалочный порт Кавказ – в Турцию, Египет и Израиль. В структуре отгрузок преобладал кормовой ячмень массой 39,1 тысячи тонн (60% от общего объема), который следовал прямым маршрутом. Продовольственная пшеница общим объемом 23,2 тысячи тонн отправлялась через порт Кавказ для дальнейшей перевалки.

Все партии получили необходимые сертификаты международного образца, документы безопасности и качества, а также заключения о фитосанитарном состоянии. Перед погрузкой специалисты провели обеззараживание трюмов теплоходов и фумигацию зерновых партий для предотвращения заражения груза вредителями.

По итогам первого полугодия 2026 года под контролем филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татарстаном экспортировано более 120 тысяч тонн зерна в 13 стран мира. При этом зерновые культуры составили 47% от общего объема отгрузок, что свидетельствует о высоком потенциале развития экспортного направления агропромышленного комплекса региона.