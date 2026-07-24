В Татарстане в Неделе правовой помощи семьям приняли участие 190 тыс. человек

В Татарстане с 6 по 12 июля прошла Всероссийская акция «Неделя правовой помощи по вопросам защиты семейных ценностей». За неделю было организовано порядка 5 тыс. мероприятий, охвативших более 190,2 тыс. жителей республики. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Бесплатную юридическую помощь получили более 4,4 тыс. граждан. Чаще всего за консультациями обращались многодетные семьи, родители детей-инвалидов, участники СВО и члены их семей. Основные вопросы касались мер господдержки, выплат пособий и пенсий.

При этом в прошлом году акция охватила 233,9 тыс. человек. Загидуллин пояснил, что задача привлечь больше людей не ставится.

«Мы организовываем мероприятие – желающие приходят. В 2024 году было 61 тыс., в 2025 – 233 тыс., в этом – 190 тысяч. В этом нет никаких негативных тенденций», – ответил он на вопрос журналиста «Татар-информа».