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Общество 24 июля 2026 15:25

В Татарстане в Неделе правовой помощи семьям приняли участие 190 тыс. человек

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В Татарстане с 6 по 12 июля прошла Всероссийская акция «Неделя правовой помощи по вопросам защиты семейных ценностей». За неделю было организовано порядка 5 тыс. мероприятий, охвативших более 190,2 тыс. жителей республики. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Бесплатную юридическую помощь получили более 4,4 тыс. граждан. Чаще всего за консультациями обращались многодетные семьи, родители детей-инвалидов, участники СВО и члены их семей. Основные вопросы касались мер господдержки, выплат пособий и пенсий.

При этом в прошлом году акция охватила 233,9 тыс. человек. Загидуллин пояснил, что задача привлечь больше людей не ставится.

«Мы организовываем мероприятие – желающие приходят. В 2024 году было 61 тыс., в 2025 – 233 тыс., в этом – 190 тысяч. В этом нет никаких негативных тенденций», – ответил он на вопрос журналиста «Татар-информа».

#семья #поддержка семей с детьми #Рустем Загидуллин
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