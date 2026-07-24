Делегацию КНР на форуме «РОСТКИ» в Казани возглавит вице-губернатор Хэйлунцзяна
Власти Хэйлунцзяна выразили заинтересованность в сотрудничестве с Иннополисом и расширении межрегиональных контактов
Делегацию Китая на форуме «РОСТКИ», который пройдет в Казани, возглавит вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян. Об этом он сообщил во время встречи с делегацией Татарстана, состоявшейся в Харбине.
Провинция Хэйлунцзян граничит с пятью российскими регионами: Забайкальским и Хабаровским краями, Еврейской автономной областью, Приморским краем и Амурской областью. В Китае ее рассматривают как ключевой регион для развития сотрудничества с Россией.
«На протяжении многих лет мы рассматриваем Республику Татарстан в качестве опорного региона для углубления взаимодействия с Россией», – заявил Чжан Цисян.
Кроме того, вице-губернатор предложил расширить сотрудничество между вузами Татарстана и Хэйлунцзяна, выразил заинтересованность в развитии связей с Иннополисом и пригласил представителей республики принять участие в ежегодной Харбинской выставке, Фестивале льда и других мероприятиях.
В числе перспективных направлений взаимодействия он также назвал промышленность, сельское хозяйство и туризм.
Глава татарстанской делегации, представитель МИД России в Казани Радик Вахитов поддержал эти инициативы.
«В настоящее время у республики подписано восемь полноформатных межправительственных соглашений с китайскими провинциями, одним из которых является Соглашение между Правительством Республики Татарстан и Народным правительством провинции Хэйлунцзян. На регулярной основе осуществляются визиты официальных лиц, проводятся совместные мероприятия», – сказал он.
Вахитов также отметил, что за последние пять лет китайские компании инвестировали в экономику Татарстана значительные средства и реализовали более десяти крупных проектов. В республике работают предприятия с китайскими учредителями, а сотрудничество развивается в научной, образовательной, культурной сферах и туризме.
Заместитель руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Диана Василова через Чжан Цисяна передала приглашение региональным СМИ провинции Хэйлунцзян принять участие в специальной медиасессии форума «РОСТКИ».
IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. Эксперты, представители органов власти и деловых объединений обсудят перспективы дальнейшего роста товарооборота между Россией и Китаем, развитие межрегионального сотрудничества и новые возможности для бизнеса на одном из крупнейших рынков мира.
Зарегистрироваться на форум в качестве участника можно по ссылке. Оператором по подготовке и проведению события выступает АНО «Дирекция международных программ».
В прошлом году в форуме «РОСТКИ» приняли участие представители 28 административных подразделений Китая и 68 регионов России, было заключено 34 соглашения о сотрудничестве.