Делегацию КНР на форуме «РОСТКИ» в Казани возглавит вице-губернатор Хэйлунцзяна

Провинция Хэйлунцзян граничит с пятью российскими регионами: Забайкальским и Хабаровским краями, Еврейской автономной областью, Приморским краем и Амурской областью. В Китае ее рассматривают как ключевой регион для развития сотрудничества с Россией.

«На протяжении многих лет мы рассматриваем Республику Татарстан в качестве опорного региона для углубления взаимодействия с Россией», – заявил Чжан Цисян.

Кроме того, вице-губернатор предложил расширить сотрудничество между вузами Татарстана и Хэйлунцзяна, выразил заинтересованность в развитии связей с Иннополисом и пригласил представителей республики принять участие в ежегодной Харбинской выставке, Фестивале льда и других мероприятиях.

IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В числе перспективных направлений взаимодействия он также назвал промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Глава татарстанской делегации, представитель МИД России в Казани Радик Вахитов поддержал эти инициативы.

«В настоящее время у республики подписано восемь полноформатных межправительственных соглашений с китайскими провинциями, одним из которых является Соглашение между Правительством Республики Татарстан и Народным правительством провинции Хэйлунцзян. На регулярной основе осуществляются визиты официальных лиц, проводятся совместные мероприятия», – сказал он.

Вахитов также отметил, что за последние пять лет китайские компании инвестировали в экономику Татарстана значительные средства и реализовали более десяти крупных проектов. В республике работают предприятия с китайскими учредителями, а сотрудничество развивается в научной, образовательной, культурной сферах и туризме.

Заместитель руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Диана Василова через Чжан Цисяна передала приглашение региональным СМИ провинции Хэйлунцзян принять участие в специальной медиасессии форума «РОСТКИ».

Радик Вахитов: «За последние пять лет китайские компании инвестировали в экономику Татарстана значительные средства и реализовали более десяти крупных проектов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. Эксперты, представители органов власти и деловых объединений обсудят перспективы дальнейшего роста товарооборота между Россией и Китаем, развитие межрегионального сотрудничества и новые возможности для бизнеса на одном из крупнейших рынков мира.

Зарегистрироваться на форум в качестве участника можно по ссылке. Оператором по подготовке и проведению события выступает АНО «Дирекция международных программ».

В прошлом году в форуме «РОСТКИ» приняли участие представители 28 административных подразделений Китая и 68 регионов России, было заключено 34 соглашения о сотрудничестве.