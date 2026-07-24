Сторонники «Единой России» из Казани зарегистрировали брак

Фото: tatarstan.er.ru

В Казани зарегистрировали брак сторонники партии «Единая Россия», врачи городских клиник Диана Залаева и Арслан Залалдинов. Торжественная церемония прошла в Центре семьи «Казан», сообщает пресс-служба партии.

Будущие супруги познакомились в интернете, а со временем дружеское общение переросло в отношения. Вместе они поступили в Казанский государственный медицинский университет. После окончания вуза Арслан сделал Диане предложение.

Сейчас супруги работают в сфере здравоохранения. Арслан занимает должность врача-эпидемиолога в Центре СПИД Татарстана, Диана работает терапевтом в городской поликлинике №18. Оба происходят из семей потомственных врачей.

Еще до вступления в ряды сторонников «Единой России» Диана и Арслан занимались волонтерской и благотворительной деятельностью. Арслан сотрудничал с фондом имени Анжелы Вавиловой и поддерживал дом «Колыбель», а Диана помогала приютам для животных и участвовала в социальных инициативах.

В 2024 году супруги присоединились к сторонникам партии. Свою общественную деятельность они начали с помощи фонду «Семья вместе», участвуя в организации мероприятий и оказывая адресную поддержку семьям.

«Еще будучи студентами, мы решили, что хотим заниматься общественной деятельностью. И с тех пор мы в рядах сторонников партии», – поделилась Диана.

Арслан отметил, что за это время они успели организовать ряд фестивалей и принять участие в благотворительных и общественных проектах.

«Все эти годы занимались благотворительной и общественной деятельностью, организовывали фестивали. А сейчас мы уже стали взрослыми, становимся семьей, отдельной ячейкой общества. Для нас это очень ценно, важно, что пришли мы студентами, а сейчас выросли и можем быть вместе», – добавил Арслан.

Молодожены намерены продолжать профессиональное развитие в медицине, общественную работу и участие в партийных проектах. Одной из главных семейных целей они называют рождение детей.

«Для нас очень важны традиционные семейные ценности. Поэтому сегодня мы решили вступить в ряды законного брака. Мы оба врачи и планируем продолжать развиваться, учиться в этом направлении. При этом продолжать общественную и политическую деятельность. Но главное в планах у нас – иметь побольше детей, как минимум троих», – рассказали молодожены.

Регистратор брака пожелала супругам сохранить семейное счастье, прожить вместе долгую жизнь и воспитывать детей.

«Мое пожелание молодым парам всегда одно – чтобы они оставались счастливыми, жили вместе долго, у них рождались дети. Каждая семья это событие планирует по-своему. Наше государство также заботится об этом. Мы создаем все условия, чтобы семьи увеличивались. Делаем все для того, чтобы даже оформление государственной регистрации рождения ребенка было как можно удобнее для них. Во всех роддомах, в ЗАГСах работают специалисты, которые ведут колоссальную работу над этим», – отметила регистратор брака.

С 1 по 8 июля в Татарстане прошла «Семейная неделя», приуроченная ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В рамках акции в республике состоялось более 700 мероприятий, включая праздничные концерты, выставки, конкурсы, спортивные турниры, литературные чтения и мастер-классы. Организаторами выступили Управление ЗАГС Кабинета Министров Татарстана и 47 отделов ЗАГС при поддержке администраций городов и районов.

Мероприятия прошли на площадках парков, домов культуры, молодежных центров, библиотек, музеев, детских учреждений и социальных приютов. Партийный проект «Крепкая семья» направлен на защиту прав семей, поддержку традиционных семейных ценностей и повышение качества жизни родителей с детьми.