«Краснодар» выпадает из чемпионской гонки? Как «Зенит» использует ситуацию южан

Завтра на экраны телевизоров и гаджетов возвращается наша любимая РПЛ. А значит, настало время порассуждать, как дела у топ-5 команд, которые будут бороться за медали. Отметим, что здесь не будет «Балтики» - за основу мы взяли «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Об этом, а также о командах-новичках, - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckrasnodar.ru

Тюкавин одной ногой в Питере, потеря «Краснодаром» Сперцяна

И начнем с тех, кто последние три сезона обеспечивает нам борьбу и интригу в чемпионате до самого конца. Речь, конечно, о питерском «Зените» и «Краснодаре». И сперва о «быках» – тем более что они, на мой взгляд, подходят к новому сезону в менее расслабленном состоянии.

Главная причина переживаний краснодарских болельщиков – уход Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». И это удар под дых подопечным Мурада Мусаева. Потому что Эдик, как его ласково называют в России, не просто воспитанник клуба с юга нашей страны, он стал чем-то большим для всего российского футбола. Во всяком случае, он точно заделался одним из главных креативщиков РПЛ.

О чем, кстати, свидетельствует и статистика – за прошедший сезон Эдуард забил 13 раз и отдал 16 голевых передач. Тем самым повторив рекорд легенды отечественного футбола Дмитрия Лоськова по последнему показателю. Ах да, в прошлом сезоне Сперцян до кучи был признан еще и лучшим полузащитником.

А еще из значимых персон клуб Сергея Галицкого расстался в это межсезонье, например, с Виктором Са – у того закончился контракт. Но немало и приобрел: вернулся Даниил Уткин, заскочил из Европы Магомед Оздоев, взяли Илью Ваханию у «Ростова» и зацепили Дмитрия Воробьева у «железнодорожников». Так что, если смотреть на таблицу приходов, не все так плохо, но, с другой стороны, хочешь - не хочешь, задаешься вопросом: «А кто способен на креатив?». Некоторый ответ должен дать уже первый тур в Казани – «быки» играют в воскресенье с «Рубином».

А вот у другого постоянного соискателя золота, уже с берегов Невы, более радостная обстановка. Во-первых, «Зенит» не потерял никого из тех, кто дает результат. Изменения коснулись разве что игроков ротации. Например, Ильзата Ахметова – и, как поговаривают, он может оказаться в Казани.

Константин Тюкавин Фото: fcdynamo.ru

Зато у питерцев есть сразу две «жирные» желаемые цели на вход – Алексей Батраков из «Локо» и Константин Тюкавин из «Динамо». И тут с советами в дело вступил даже легендарный хоккеист Александр Овечкин, который выразил уверенность, что «бело-голубые» не отдадут игрока в Санкт-Петербург. В любом случае, мы понимаем, что приход любого из этих парней дает банде Сергея Семака двойное превосходство и, собственно, открытый коридор для трофеев. Впрочем понимаем мы и то, что чем «Зениту» легче, тем ему тяжелее на поле. Но, думаю, такую команду в РПЛ сможет остановить только чудо.

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив»

И давайте перейдем к «волшебникам» нашего чемпионата, способным на такое чудо. Первый лот – «армейцы». По сути, этот сезон станет проверкой для близкого Татарстану Дмитрия Игдисамова, который возглавил ЦСКА только во второй части прошлого сезона, и сразу в кубковом дерби со злейшим оппонентом, столичным «Спартаком» (0:1).

Тогда, за неимением хоть какого-то опыта в роли главного тренера, ему могли простить любую оплошность. Сейчас же руководство «армейцев» будет под микроскопом смотреть на каждое движение специалиста и его тактические истории.

Из ключевых событий – покупка у «Балтики» голкипера Максима Бориско. Видимо, слухи о серьезности травмы Игоря Акинфеева совсем не миф. Но при этом есть еще Вячеслав Тороп, оттого приобретение Бориско не совсем понятно.

Но главный трансферный слух – москвичи нацелились на Мирлинда Даку. Потому что в клубе устали ждать, когда же раззабиваются Гонду и Тамерлан Мусаев. А без нападающего ЦСКА светит максимум пятое-шестое места, которыми москвичи сыты уже по горло.

Дмитрий Игдисамов Фото: pfc-cska.com

Кстати, Даку – желанная «булочка» и на полке московского «Спартака». По крайней мере, слухи их связывают. Но пока судьба албанца не решена, красно-белые сгоняли на трансферный рынок Испании и ухватили у «Алавеса» качественного защитника Виктора Параду. Плюсом из аренды вернулись Пруцев и Хлусевич.

А вот главный, на мой взгляд, конкурент не только в борьбе за бронзу, но и, возможно, за золото среди не совсем очевидных вариантов – московский «Локомотив». «Железнодорожники» идут примерно по той же схеме, что и «Зенит» – многих важных сохранили, взяли в аренду Коваленко и подхватили Джикию. В общем, если Батраков их не покинет, то это будет довольно сильный претендент на чемпионство.

В ожидании продажи Даку и новички РПЛ

Ну и о наших, «рубиновых», давайте поговорим. Мы уже не раз слышали из уст руководства казанского клуба довольно простой посыл – хотим в топ-5. Но тут пришла беда откуда не ждали. После того, как в прошлом сезоне Даку не согласовал контракт с «Зенитом», за дело взялся ЦСКА. И, по инсайдерской информации, взялся весьма серьезно.

А как мы понимаем, «Рубин» с албанцем и без – это две разные команды. При этом казанский клуб большое количество игроков отправил по арендам – Васильева, Апшацева, Мукбу. И это малый список. Зато приобрел сразу пятерых. Одними из самых заметных приобретений являются возвращение Ильи Самошникова и переход чилийского полузащитника Игнасио Сааведры.

Да и в контрольных играх в межсезонье Франк Артига показал нам некоторые новые примочки – например, игру в четыре защитника. Пока, правда, не все работает по методе испанца, но время еще есть.

И о новичках чемпионата – «Родине» и «Факеле». Честно, пока нет никаких ожиданий. Да, мы понимаем что из себя представляют воронежцы – уже видели их в РПЛ. По москвичам сложнее, они впервые в истории своего клуба в элите. Не вылететь сразу же будет для них большой удачей.

Первый матч чемпионата сыграют ЦСКА и «Балтика» – в пятницу вечером на домашней арене «армейцев». Остальные игры тура пройдут в субботу и воскресенье.