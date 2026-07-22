«Каракуз» стартовал в Альметьевске: восемь фестивалей за один уикенд

Первый уикенд этно-модерн-фестиваля «Каракуз» прошел в Альметьевске с 17 по 19 июля, объединив культурные, образовательные и гастрономические проекты. Несмотря на дождливую погоду, площадки фестиваля приняли тысячи гостей, а программа включила концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и выставки.





Музыка народов России объединила гостей «Каракуза»

Главной площадкой первых дней фестиваля стал городской стадион, где развернулась программа мероприятия. Гостей встречали ремесленные подворья и «Этномаркет»: мастера из разных регионов России представили керамику, украшения, текстиль, изделия из дерева и авторские сувениры.

На площадке организовали мастер-классы по традиционным ремеслам. Посетители могли познакомиться с народными промыслами, попробовать свои силы в стрельбе из лука и метании топора, а дети участвовали в старинных играх.

Одним из самых зрелищных событий стала театрализованная постановка по мотивам легенды о Каракуз – девушке, которая смогла примирить враждующие народы. Эта история стала основой философии одноименного фестиваля.

Музыкальная программа собрала артистов из разных регионов страны. На сцене выступили ансамбль «Цветень» из Кургана, казанская этно-группа Ruya, государственный фольклорный ансамбль кряшен «Берманчек», проект Biroka, коллектив «Кадим Алмет», Ия Меккюсярова, тувинская группа «Хун Хурту», народная артистка Чувашии Августа Уляндина, арт-фолк-оркестр «Морденс» из Мордовии и другие исполнители.

На сцене «Каракуза» выступила заслуженная артистка Татарстана и амбассадор фестиваля Саида Мухаметзянова. Она презентовала новый альбом «Җаныем Җанашым» (пер. с тат. яз. – «Милый мой, душа моя», – прим. Т-и), в который вошли десять татарских народных песен в классическом исполнении.

«Несмотря на дождь, атмосфера здесь удивительная. Люди поют вместе с артистами, танцуют, улыбаются. Это тот случай, когда погода уже совершенно не имеет значения», – поделилась впечатлениями гостья фестиваля Лилия Хасанова.

На гастрономическом фестивале «Тәм» приготовили 40 блюд

Рядом с концертной площадкой работал гастрономический фестиваль «Тәм» (пер. с тат. яз. – «Вкус», – прим. Т-и), где знакомство с татарской культурой продолжилось через национальную кухню. В течение фестиваля шеф-повара из Альметьевска, Казани и Москвы готовили блюда по традиционным рецептам, добавляя современные гастрономические решения. Всего гости смогли попробовать около 40 позиций.

Шеф-повар Ильгиз Феизов отметил, что в меню вошли блюда, сочетающие национальные традиции и современные тенденции. Среди них – бургеры с котлетой из конины, мини-треугольники на гречневом тесте с разными начинками: тушеной капустой, томленой говядиной и азу по-татарски, а также картофель-батыр с мясными деликатесами и фермерским сыром.

«Новые тенденции соединяются со старыми традициями», – добавил Феизов.

Организатор фестиваля Павел Красильников рассказал, что в следующий уикенд гостей угостят блюдами русской кухни.

«Будем готовить уху из осетра, бургеры из мяса марала, планируем поставить рекорд окрошки – 1200 порций, которые раздадим гостям фестиваля», – анонсировал Красильников.

Современная хореография

Еще одной площадкой первого уикенда стали ДК «Нефтьче» и сквер «Каракуз», где прошел фестиваль современной хореографии «Воздух». Его программа объединила спектакли, пластические постановки и танцевальные перформансы коллективов из Москвы, Казани, Самары, Тольятти и Нижнего Новгорода.

Помимо концертной программы интерес вызвала образовательная программа. Для участников организовали мастер-классы известных российских хореографов, в том числе победительницы проекта «Новые танцы» Галины Горбуновой и хореографа Олега Клевакина. На занятия приехали танцовщики из Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Ульяновской области и Москвы.

«Сегодня было три часа невероятного движения. Собрались удивительно открытые, талантливые, подвижные ребята. Главное – у них есть желание учиться новому. Здорово, что «Татнефть» поддерживает современное искусство и танец, это делает наш мир лучше, меняет людей», – сказала педагог кафедры современного танца Московского государственного института культуры Александра Рудик.

Участница мастер-классов Мария Кирюшина подчеркнула, что возможность заниматься с ведущими российскими хореографами, не выезжая из Альметьевска, стала важным опытом для молодых танцовщиков.

«Такие встречи дают мощный импульс для развития», – добавила участница.

Площадка для дизайнеров и креативных индустрий

Общественный центр «Алмет» во время первого уикенда стал площадкой фестиваля «Модный Альметьевск», посвященного развитию локальных брендов и креативного предпринимательства. В программе были лекции, дискуссии и практические занятия с участием экспертов модной индустрии, стилистов и представителей российских брендов.

Стилист Елена Кузьмина из Екатеринбурга в лекции «Как создать работающий мультифункциональный гардероб и не разориться?» рассказала о местных и татарских брендах, способных конкурировать с мировыми кутюрье.

Стилист-типажист Ирина Гильмуллина осветила современный подход к индивидуальному стилю.

Мужчины посетили выступление Арсена Айрапетова «Мужской стиль и искусство впечатления».

«Приоритетом являются наши модельеры из Альметьевска. Когда мы начинали фестиваль три года назад, у нас был представлен всего один местный дизайнер, а сейчас около десятка. К нам приехали гости из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Костромы, Москвы и Санкт-Петербурга. Рады, что нас поддержали и привезли коллекции в современном и этническом татарском стиле», – сказала организатор фестиваля моды Ольга Загитова.

Главным событием стал «Каракуз Маркет», объединивший более 50 производителей одежды, украшений, аксессуаров и предметов дизайна из разных городов России.

Осознанность, книги и новые маршруты по городу

Первый уикенд отличился разнообразием форматов. В городском парке и на площадке Фабрики креативных процессов прошел фестиваль «Каракуз Гармония». Его участники могли попробовать практики, связанные с заботой о физическом и эмоциональном состоянии: занимались йогой, осваивали нейрографику и участвовали в занятиях по ментальному здоровью.

Еще одной точкой притяжения стал книжный клуб «Чай», который работал в сквере рядом с общественным центром «Алмет». Здесь гости обсуждали произведения современных авторов, участвовали в литературных встречах и знакомились с новыми именами.

В рамках фестиваля также стартовал интерактивный городской квест «Каракуз. Тень похитителя». Участники искали QR-коды, собирали цифровые подсказки и постепенно восстанавливали легенду о главной героине фестиваля. Маршрут позволил взглянуть на знакомые городские пространства с новой стороны.

Уличный театр, карнавал и искусство без границ

Одним из самых заметных событий первого уикенда стал VI фестиваль уличных театров «Легкие крылья». Его открыло масштабное карнавальное шествие, в котором участвовали 23 театральных коллектива, а на финальной площадке к артистам присоединились около 180 уличных актеров.

В течение нескольких дней зрители увидели спектакли кукольных театров, цирковые и клоунские постановки, пластические перформансы и театральные прогулки. В Альметьевск приехали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Архангельска, Перми, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и других городов.

Отдельное внимание в программе уделили культуре народов России. В лаборатории «Деревня сказок» гости знакомились с образами русской и татарской мифологии, а хозяева фестиваля представили постановки «Тундырма» и «Тукай».

Артисты также посетили Альметьевскую детскую больницу, где выступили перед маленькими пациентами хирургического отделения и педиатрии.

Казань представляли клоуны Плюс, Марганцовка, Пуп и Фасоль. Они устроили для детей праздник прямо в палатах.

«Смысл нашей работы – не просто в развлечении. Многие дети в больницах испытывают серьезный стресс. А положительные эмоции напрямую влияют на динамику лечения», – рассказал клоун Плюс – Тимур Волков.

Позже артисты представили интерактивный спектакль «Больничка» на территории «Каскада прудов». Постановка помогает детям меньше бояться врачей и медицинских процедур.

Финальным аккордом программы стало огненное шоу московского механического экспериментального театра «Злые рыбы». Представление с использованием спецэффектов прошло на воде и завершило первый фестивальный уикенд.

Для профессионального театрального сообщества одновременно работала PRO-программа, организованная совместно с Союзом театральных деятелей России. В нее вошли лекции, круглые столы и обсуждения, участниками которых стали режиссеры, актеры, продюсеры и критики из разных регионов.

Второй уикенд фестиваля «Каракуз» пройдет в Альметьевске 25 и 26 июля. Организаторы подготовили новую программу, в которую войдут музыкальные выступления, театральные постановки, творческие встречи, гастрономические проекты и образовательные мероприятия.

Фото: пресс-служба «Татнефти»