Wildberries ввел кредитные каникулы для продавцов после атак ВСУ на склады

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продавцам Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак ВСУ на логистические объекты компании, предоставили отсрочку по кредитам и займам, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Кредитные каникулы подключили для представителей малого и среднего бизнеса. На три месяца приостановлены выплаты по основному долгу и начисление процентов. Ближайший платеж предпринимателям необходимо будет внести в конце октября.

Отсрочка предоставляется автоматически, поэтому продавцам не требуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы. При желании продолжить выплаты по прежнему графику предприниматели могут отключить кредитные каникулы в личном кабинете или обратиться в службу поддержки.

В Wildberries добавили, что вопрос поддержки представителей крупного бизнеса будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Кредитные каникулы стали дополнительной мерой помощи продавцам, ранее компания также предоставляла им первые поддерживающие выплаты.

Основатель Wildberries Татьяна Ким ранее сообщила, что компания с первых дней атак занимается организацией финансовой поддержки партнеров.

За неделю объекты маркетплейса подверглись атакам беспилотников в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате произошедшего погибли несколько человек, десятки получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте.