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Экономика 24 июля 2026 15:41

Набиуллина сообщила о нормализации ситуации на топливном рынке

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Набиуллина сообщила о нормализации ситуации на топливном рынке
Фото: cbr.ru

Ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Об этом сообщает ТАСС.

«По информации региональных учреждений ЦБ, ситуация на топливном рынке постепенно нормализуется», – сказала Набиуллина.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов, в том числе в Татарстане.

Кроме того, сегодня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 14% годовых.

#ЦБ РФ #топливный рынок #Эльвира Набиуллина
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