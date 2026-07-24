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Общество 24 июля 2026 12:59

Психолог: Мошенникам чужды такие понятия, как эмпатия и человечность

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Мошенники не испытывают никакого сострадания к своим жертвам, рассказала в интервью «Татар-информу» заведующая отделом психологической помощи республиканского центра «Навигатор» Аделя Анисимова.

«В мошеннических кол-центрах работают люди, которым чужды такие понятия, как эмпатия и человечность. Им совершенно все равно, что будет с человеком. Они могут позвонить, например, в день рождения человека, когда он не ожидает, что может случиться что-то плохое», – объяснила психолог.

Подробнее о том, какие схемы применяют мошенники и как они заставляют своих жертв отдавать им все свои сбережения читайте на «Татар-информе».

#кибермошенничество #психологическая помощь #психология
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