Школьница из Нижнекамска шьет чебурашек для участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ученица из Нижнекамска Алиса Ахметшина уже два месяца шьет мягкие игрушки, которые отправляют участникам специальной военной операции. Девочка стала волонтером центра «Добрые сердца» и теперь делает для бойцов небольшие талисманы – чебурашек.

Как рассказала школьница, шить ее научила мама, а первые идеи она нашла в интернете. Сначала Алиса мастерила игрушки для себя, однако позже решила присоединиться к волонтерской работе.

«Мама сказала, что здесь собирают помощь для фронта и можно сшить чебурашек. Я сначала хотела сделать одного, а потом подумала, что лучше, чтобы их было больше. Сшила и принесла сюда», – рассказала Алиса.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Первую игрушку девочка изготовила примерно за полтора часа. Со временем опыта стало больше, и теперь на одного чебурашку уходит около 40–45 минут. За одно утро школьница успевает сделать до пяти игрушек.

По словам Алисы, в каждую работу она старается вложить частичку души.

«Я вкладываю всю свою силу. Главное, чтобы все было крепко и понравилось тем, кто воюет за страну», – отметила она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как рассказала руководитель волонтерской группы «Добрые сердца» Лариса Орлова, к работе центра все чаще присоединяются дети и подростки. Они помогают плести маскировочные сети, изготавливают браслеты выживания, собирают сухой душ, пишут письма и рисуют открытки для военнослужащих.

«Бывает, приходят подружки, друзья. Недавно ребята подъехали на самокатах и спросили, могут ли чем-нибудь помочь. Нам также звонят родители и интересуются, можно ли привести детей, чтобы они были полезны. Мы всегда рады таким предложениям», – сказала Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерский центр продолжает работу без выходных и праздников. Все желающие, в том числе дети вместе с родителями, могут присоединиться к изготовлению гуманитарной помощи для военнослужащих.

Пункт «Добрые сердца» расположен в Нижнекамске по адресу: улица Химиков, 72Б.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой