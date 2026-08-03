Деревянную мечеть 1911 года в Нурлатском районе признали памятником зодчества

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В селе Курманаево Нурлатского района старинную деревянную мечеть начала XX века рекомендовали включить в государственный реестр объектов культурного наследия. К такому выводу пришел эксперт по итогам государственной историко-культурной экспертизы.

Сохранившееся деревянное здание было построено в 1911 году как четвертая соборная мечеть села. Необходимость ее возведения была связана с ростом населения: к началу XX века Курманаево считалось одним из крупнейших татарских сел Чистопольского уезда, где действовали несколько мусульманских приходов, медресе и четыре мечети.

Экспертиза установила, что объект сохранил первоначальную объемно-планировочную структуру, подлинные архитектурные элементы и представляет собой ценный образец татарского культового деревянного зодчества начала XX века. Особую историческую ценность, по мнению эксперта, подтверждают архивные документы, позволяющие проследить развитие мусульманской общины и культовой архитектуры села на протяжении нескольких десятилетий.

Сейчас историческая мечеть не используется по назначению и пустует. Здание расположено на участке площадью 1,2 тысяч кв. м на улице Тимуровской. Правообладателем земельного участка является местная мусульманская религиозная организация «Иске мечеть». При этом в 2014 году рядом с историческим зданием была построена новая деревянная мечеть, а старинное сооружение сохранили как часть исторического наследия села.

Эксперт рекомендовал присвоить объекту статус памятника регионального значения. Если решение будет принято, мечеть официально войдет в государственный реестр объектов культурного наследия.