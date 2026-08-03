«Портал между прошлым и будущим»: каким будет новый терминал аэропорта Казани

Третий терминал аэропорта Казани планируется открыть ко Дню Республики Татарстан. Рендеры интерьеров нового терминала опубликовала в своем телеграм-канале архитектор Елена Валеева.





Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

В своем канале архитектор отметила, что сегодняшние посты только открывают серию публикаций «об интереснейшем объекте» – терминале «В» аэропорта столицы Татарстана. На опубликованных Еленой Валеевой рендерах запечатлен первый этаж зоны общего пользования.

Архитектор подчеркнула, что создатели проекта поняли аэропорт как портал между «прошлым» и «будущим», причем как в прямом, так и переносном смысле. «Мы постарались ненавязчиво наполнить этот портал элементами прошлого, настоящего и будущего, которые характерны для конкретной точки на карте», – пояснила она.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

В частности, по словам Валеевой, здесь были использованы формы, характерные для существующего терминала, для обеспечения визуальной преемственности, и радиусные элементы для смягчения общей геометрии пространства.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

Применение керамогранита, уточнила архитектор, отсылает к деревянному зодчеству: форма плиток цитирует форму деревянных досочек, а разница в их тонах и текстурах связана с природными оттенками дерева.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

Видимая со всех трех этажей терминала инсталляция с 11 часами, указывающими на 11 часовых поясов России, символизирует необъятность страны.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

«Самая главная тема – тема неба. Так или иначе небо присутствует повсеместно: где-то это большие голубые плоскости, где-то это керамическая плитка с облаками, где-то это рисунок облачности из перфорации и даже пятиметровые мерцающие облака под потолком, ну и, разумеется, само небо – оно везде за огромными витражами», – акцентировала архитектор.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

В зонах очередей создатели концепта (Елена Валеева вместе с коллегой Альфией Сайфутдиновой) решили разместить нумизматические панно, чтобы люди могли их разглядывать в ожидании).

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

Следующим постом архитектор выложила фотографии того, как выглядит первый этаж зоны общего пользования терминала «В» на данный момент.

По словам Валеевой, здание нового терминала практически готово, а отделочные работы продвигаются очень бодро и в полном соответствии с проектом.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

«<...> я давно не видела такой качественной работы по укладке напольной плитки. Учитывая, что укладываются не самые простые форматы плиты плюс наборные орнаментальные ковры, и всё это на гигантских площадях… просто восхищенно „снимаю шляпу“ (вернее каску))!» – уточнила она.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

Архитектор также поделилась личными впечатлениями от нового терминала. На ее взгляд, внутренняя структура очень комфортная в части площади зон и исходной красоты пространств. «Нет ощущения транзитности, много воздуха: входная зона имеют высоту трех этажей с огромными витражами, а в зоне ожидания на третьем этаже – панорамное остекление с двух противоположных сторон», – добавила она.

Фото: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena

Генеральным проектировщиком терминала «В» Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая выступил «Аэропроект» – головное предприятие Росавиации по развитию наземной инфраструктуры воздушного транспорта. Рабочую документацию выполнил Казанский Гипронииавиапром, ведущая проектно-строительная организация Промышленного кластера России. За интерьеры же отвечает «Татинвестгражданпроект», ведущий государственный проектно-изыскательский институт Республики Татарстан. Строительными работами занимается компания «Ак Таш», которая в период Covid-19 в короткие сроки, за сто дней, построила корпус инфекционной больницы.

Терминал предназначен для обслуживания внутрироссийских авиаперевозок. Общая площадь трехэтажного здания с подземным уровнем составит 38 тыс. кв. метров. Проектируемая пропускная способность – 1500 человек в час по сравнению с 720 пассажирами в час у существующих терминалов 1 и 1А. За год терминал должен будет обслуживать 5,7 млн человек. Предусмотрены 32 стойки регистрации и четыре телетрапа. Рядом разместится парковка на 675 машино-мест.

Фото: пресс-службы Росавиации

Терминал спроектирован в рамках мастер-плана, который для аэропорта на перспективу до 2050 года разработала голландская компания NACO Royal HaskoningDHV, имеющая богатый опыт проектирования воздушных гаваней в разных странах мира.

На данный момент воздушная гавань столицы Татарстана входит в десятку крупнейших в стране по показателю годового пассажиропотока. «В 2025-м главная воздушная гавань Татарстана обслужила 5,3 млн авиапассажиров. Новый аэровокзал расширит возможности действующей терминальной инфраструктуры для обслуживания внутренних направлений, на долю которых приходится большая часть рейсов», – замечал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Презентация проекта состоялась 23 июля прошлого, 2025 года при участии вице-премьера России Виталия Савельева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Стоимость строительства терминала в минувшем году глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов оценил в 20 млрд рублей.

Фото: пресс-службы Росавиации

Сейчас в аэропорту Казани два основных примыкающих друг к другу здания. Это терминал 1А, который построили при участии болгарских компаний в 2012 году, и терминал 1 – его капитально реконструировали и запустили перед Универсиадой в 2013 году. Существует еще терминал 2, который используется правительственными делегациями. В дальнейшем их планируется реконструировать и переориентировать на обслуживание международных рейсов – соответствующие планы анонсировал глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.

О намерении сдать объект ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, то есть до 30 августа 2026 года, сообщали Рустам Минниханов и Фарит Ханифов. «Сегодня это единственный объект, который строится в России за такое время. По-моему, 15-й месяц идет с самого начала строительства. Такие объекты строятся дольше», – подчеркивал министр.