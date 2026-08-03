В Казани вдова участника СВО добилась отмены кредитного договора на 7 млн

В Казани жена погибшего участника СВО добилась через суд отмены кредитного договора на сумму свыше 7 млн рублей. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным надзорного ведомства, после гибели супруга женщина обратилась в банк с заявлением о прекращении кредитного договора, но там ей отказали. Прокуратура, вступившись за вдову, обратилась в Приволжский районный суд Казани с иском об отмене обязательств по договору. Суд требования не удовлетворил. Тогда прокуратура обжаловала решение, и суд апелляционной инстанции отменил решение Приволжского районного суда, тем самым прекратив обязательства по кредитному договору. Права женщины восстановлены, говорится в сообщении надзорного ведомства.