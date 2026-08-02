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Общество 2 августа 2026 12:06

В Татарстане проходит месячник по профилактике африканской чумы свиней

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Месячник «Летний вепрь», призванный предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС), продолжается в Татарстане. Профилактическая акция проходит с 20 июля по 21 августа, сообщает «Комсомольская правда».

АЧС – опасное вирусное заболевание, которое может привести к гибели до 100% поголовья свиней и нанести хозяйствам значительный экономический ущерб. Чтобы снизить риск распространения инфекции, в республике проводят комплекс профилактических мероприятий.

Специалисты ветеринарной службы проверяют поголовье свиней во всех хозяйствах, включая личные подсобные. Они также проводят подворные обходы, во время которых владельцам животных рассказывают об угрозах АЧС и мерах профилактики.

Отдельные встречи проходят с руководителями свиноводческих предприятий – на них специалисты обсуждают дополнительные способы защиты хозяйств от инфекции. Кроме того, ветеринары ведут поиск диких кабанов и их останков.

Татарстан принимает меры для снижения угрозы АЧС уже несколько лет. За последние пять лет численность диких кабанов в республике сократилась на 91% и сейчас составляет 551 особь. Для снижения рисков вокруг свиноводческих комплексов созданы буферные зоны, в которых запрещено подкармливать диких животных.

Владельцам свиней напоминают о правилах профилактики. Животных необходимо содержать без свободного выгула и не допускать их контакта с другими животными и посторонними людьми. Покупать свиней разрешается только при наличии ветеринарных документов. Приобретать животных на несанкционированных рынках и торговых площадках запрещено.

При появлении у свиней признаков заболевания, падеже животных или обнаружении трупов диких кабанов необходимо сразу сообщить об этом по телефону 9-19-09.

#животные #заболевания
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