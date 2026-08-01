В Татарстане подвели итоги капремонта: выполнено 64% программы

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин доложил о ходе капремонта объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По полученной информации, по отрасли «Образование» в этом году отремонтируют 170 объектов в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ. Ремонт 63 школ выполнен на 92%, завершены 40 объектов в 21 муниципалитете. Капремонт школьных пищеблоков выполнен на 96%, детских садов – на 91%, ресурсных центров – на 96%, общежитий – на 89%.

Согласно сообщению, в сфере здравоохранения в программу вошли 97 объектов. Ремонт стационаров выполнен на 80%, поликлиник – на 63%. По молодежной политике ремонтируют 24 объекта: подростковые клубы завершены полностью, психолого-педагогическая помощь – на 78%, молодежные центры – на 89%.

«В отрасли культуры реализуются 38 объектов. Ремонт сельских домов культуры выполнен на 75%, детских школ искусств – на 65%, других учреждений – на 63%. По линии спорта в работе 25 объектов, выполнение – 65%. По экологии реализуются 25 объектов (87%), ремонт пожарных депо – 74%, зданий МВД – 41%, мировых судей – 83%. В рамках других программ завершен ремонт архивов в Зеленодольском и Лениногорском районах, выполнены работы по Росгвардии (80%), военкоматам (89%) и МФЦ (99%)», – говорится в докладе.

В рамках программы капремонта многоквартирных домов в этом году отремонтируют 813 домов в 41 муниципалитете, заменят 126 лифтов в 57 домах. Объем финансирования – 11,2 млрд рублей. К работам приступили в 537 домах, завершены в 128, общее выполнение – 64%.

Дамир Шайдуллин также доложил о собираемости платежей за ЖКУ. В июне уровень сбора составил 101,7%, за полугодие – 98,7%, среднегодовой – 99,5%. Доля электронных платежей достигла 82%. Просроченная задолженность за газ составила более 220 млн рублей (снижение на 5,5 млн), за электроэнергию – более 15 млн (снижение на 17 млн).