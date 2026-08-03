В Казани за 15 лет число парков и скверов выросло в пять раз

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана сегодня насчитывается 170 общественных пространств, садов, парков и скверов общей площадью 627 гектаров, что в пять раз больше, чем 15 лет назад. Расширить сеть рекреационных зон удалось благодаря последовательной реализации муниципальных и федеральных программ благоустройства. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома города Альберт Шайнуров.

По его словам, развитие общественных пространств началось с муниципального проекта «100 скверов», запущенного в 2011 году, а затем продолжилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который во многом опирался на опыт Казани и Татарстана.

Фото: скриншот презентации

В настоящее время за содержание парков и скверов отвечают два балансодержателя – Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани и Дирекция парков и скверов. На обслуживании дирекции находятся 38 объектов, еще 132 – у комитета. Финансирование работ осуществляется из городского бюджета, подрядчиком выступает МУП «Горводзеленхоз».

Работы по содержанию общественных пространств включают механизированную уборку территорий, стрижку газонов, обрезку и полив деревьев, а также ручной уход за цветниками, малыми архитектурными формами и деревянными настилами. Кроме того, специалисты обустраивают поливочные лунки, проводят подкормку зеленых насаждений и своевременный полив. Для профилактической обработки деревьев применяется однопроцентная бордоская жидкость. На постоянной основе выполняются ремонт и замена скамеек, урн, арт-объектов, детского и спортивного оборудования, дорожек и ограждений.

Фото: скриншот презентации

Одними из самых популярных элементов общественных пространств остаются городские фонтаны. В этом году в Казани работает 31 фонтанный комплекс. Ежегодно перед началом сезона специалисты проводят расконсервацию оборудования, очистку чаш, настройку насосов и фонтанных насадок, а после завершения сезона – консервацию объектов. При необходимости выполняется ремонт насосного оборудования и инженерных коммуникаций. В этом году, в частности, у фонтанов в парке Петрова и на улице Петербургская заменили аварийные питающие кабели, а на набережной реки Казанки обновили систему подсветки.

Шайнуров напомнил, что фонтаны являются сложными инженерными сооружениями, поэтому посетителям запрещается купаться в них, трогать форсунки, светильники и питающие кабели, а также использовать чаши фонтанов для мытья рук и других бытовых нужд.

Для комфортного посещения общественных пространств в вечернее и ночное время парки и скверы оборудованы наружным освещением. В этом году заменено более 1,6 тыс. ламп, около 530 метров кабеля, очищено и окрашено порядка 200 опор освещения, восстановлено освещение в сквере Яхина, а также обновлены изношенные сети в сквере Столярова и на улице Декабристов.

В городе также продолжается модернизация сети общественных туалетов. Сегодня в Казани работают 63 туалета, из которых 43 расположены в парках и скверах. В 2024–2025 годах были построены или полностью заменены 17 объектов, еще 20 прошли капитальный ремонт. По словам главы комитета, режим их работы корректируется с учетом посещаемости общественных пространств.

При этом одной из наиболее острых проблем остается вандализм. Только с начала года в общественных туалетах повреждены более 50 дозаторов для мыла, 40 дверных ручек, 20 перегородок, свыше 20 мусорных корзин и столько же крючков-вешалок, а также 15 смесителей и шесть унитазов. Кроме того, фиксируются случаи повреждения скамеек, детского игрового оборудования, вендинговых аппаратов и малых архитектурных форм, а также уничтожения недавно высаженных деревьев.

«При помощи камер мы стараемся выявлять нарушителей и передавать материалы в правоохранительные органы. Но общественные пространства будут гораздо лучше сохраняться при бережном отношении самих жителей», – подчеркнул Шайнуров.

Фото: скриншот презентации

В этом году к юбилею Центрального парка культуры и отдыха имени Горького там обновили лакокрасочное покрытие парковых скамеек и урн. Продолжаются работы по ремонту деревянных настилов в Горкинско-Ометьевском лесу, лесопарке «Лебяжье» и на бульваре «Фестивальный». Кроме того, локально отремонтировано около 100 кв. метров резинового покрытия в пяти парках: «Черное озеро», «Калейдоскоп», «Крылья Советов», «Весна» и «Сосновая роща». Запланировано также обновление покрытий малых архитектурных форм в парке жилого комплекса «Весна» и на Малом Чайковом озере.

Ремонтные работы также проводятся на объектах комитета внешнего благоустройства. В частности, обновлены скамейки, декоративные ограждения и элементы мощения в парке Славы, на проспекте Победы, в Елочном городке, а также в скверах имени Асгата Галимзянова, на улицах Парина, Васильченко и Техническая, на площади Тинчурина и на набережной озера Кабан.