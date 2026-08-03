Молодые журналисты Татарстана могут побороться за грант в 200 тыс. рублей

Сегодня, 3 августа, в Татарстане стартовал прием заявок на участие в медиаконкурсе «Молодежные медиа ПФО», он продлится вплоть до 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минмполодежи РТ.

Победители конкурса получат грант в размере 200 тыс. рублей на реализацию окружного медиапроекта и возможность стать участниками медиапроектов Приволжского федерального округа, сообщают организаторы мероприятия.

«Сегодня молодежные медиа формируют информационную повестку и помогают находить единомышленников для реализации новых идей. В Татарстане много талантливых авторов, которые умеют интересно говорить о людях, проектах и событиях своего региона. Участие в конкурсе – это возможность заявить о себе и сделать первый шаг к профессиональному развитию в сфере медиа», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Участниками конкурса могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Татарстана. Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и опубликовать конкурсную работу на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Допускаются два формата: видеовизитка продолжительностью 30 секунд с самопрезентацией и хештегом #МедиаПФО2026 либо творческая публикация (видеоролик или пост) на тему «Чем гордится мой регион?» с хештегом #МедиаПФО2026. Ссылку на опубликованную работу следует прикрепить при заполнении заявки.

С подробной информацией о порядке проведения конкурса и формах заявочных документов можно ознакомиться по ссылке.

По итогам регионального онлайн-отбора два лучших участника представят Татарстан на окружном очном финале конкурса, который пройдет с 30 сентября по 2 октября текущего, 2026 года в Самарской области. Финалисты примут участие в образовательном интенсиве по тележурналистике, выполнят практические задания и поборются за главные награды конкурса.

Организует конкурс Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе совместно с Министерством по делам молодежи РТ и АНО «Татарстан – территория возможностей». Методическое сопровождение осуществляется при участии ТРК «Волга 24» и АНО «Диалог».

Инициатива направлена на поддержку талантливых молодых корреспондентов, развитие молодежной журналистики и информационное освещение мероприятий молодежной политики в регионах Приволжья. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».