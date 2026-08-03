На 10 млн оштрафовали транспортную компанию в РТ за подкуп сотрудника БДД

Транспортную компанию оштрафовали на 10 млн рублей после проверки, проведенной Прокуратурой Набережных Челнов. Наказание назначено фирме по административному делу о незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

Согласно материалам надзорного ведомства, в период с 2022 по 2023 год руководитель транспортной компании передал сотруднику ГБУ «Безопасность дорожного движения» взятку на сумму свыше 1,9 млн рублей за беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта компании через посты весового контроля. В декабре 2025 года директора фирмы осудили на четыре года условно за покушение на дачу взятки, а получателя взятки приговорили к трем годам условно за мошенничество.

В дальнейшем надзорное ведомство возбудило в отношении фирмы административное дело, в результате чего предприятие было оштрафовано на 10 млн рублей с конфискацией средств, переданных в качестве взятки. Кроме того, организация лишена права в течение двух лет участвовать в государственных и муниципальных закупках, сообщает Прокуратура Татарстана.