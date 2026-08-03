В Татарстане по нацпроекту ухаживают за объектами лесного семеноводства

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В Татарстане проводятся работы по уходу за объектами лесного семеноводства – в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«На сегодняшний день работы по уходу за объектами лесного семеноводства проведены на площади 163 гектара, что составляет 33% от плана. Объекты лесного семеноводства играют стратегически важную роль – именно здесь заготавливаются семена с улучшенными наследственными свойствами», – подчеркнул глава Минлесхоза республики.

«Всего в 2026 году работы по уходу за объектами лесного семеноводства будут выполнены на площади 488 гектаров. Также в осенний период запланирована подготовка почвы для создания лесосеменных плантаций на площади 10 гектаров. Это инвестиция в будущее: качественный посадочный материал сегодня – залог устойчивого лесовосстановления на десятилетия вперед», – пояснил Кузюров.

На данный момент в Республике Татарстан функционируют лесосеменные плантации общей площадью 91 гектар и постоянные лесосеменные участки площадью 1251 гектар. Доминирующее положение в структуре насаждений занимает дуб черешчатый – 89% от общей площади, далее следуют сосна обыкновенная с 7%, ель европейская с 3% и лиственница сибирская с 1%.

Национальный проект «Экологическое благополучие», как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период до 2030 года.