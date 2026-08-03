Заводов больше, чем жилья: что сегодня строят в Набережных Челнах

В Набережных Челнах две трети новых объектов, введенных в эксплуатацию, пришлись на производственные здания. При этом спрос на новостройки снизился, а на строительство и капитальный ремонт соцобъектов и парков в этом году направили 6,3 млрд рублей. Итоги работы строительной отрасли в преддверии Дня строителя обсудили на утреннем совещании в мэрии.





Фото: презентация nabchelny.ru

Две трети новых объектов – промышленные

В первом полугодии 2026 года в Набережных Челнах выдали 119 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Как доложил на аппаратном совещании замруководителя исполкома Мансур Фаттахов, наибольшую долю составили промышленные и производственно-складские объекты – 66%. На многоквартирное жилье пришлось 17% введенных объектов, на торгово-офисные помещения – 6%, еще 11% составили другие здания и сооружения.

Среди наиболее крупных объектов, введенных с начала года, – фасовочный цех и склад готовой продукции компании «Эссен Продакшн АГ», производственные корпуса предприятий «Техно-логика», «Мегатрон», «Тэмпо», корпус компании «Пласткам», а также деловой офисный центр «Авто эксперт».

В городе продолжают строить новые производства. Это производственно-логистический центр компании «Риат» площадью 32 тыс. квадратных метров, производственный корпус предприятия «Стилайн», завод по переработке технических культур компании «Агромай», новые корпуса предприятий «Лидертрак», «Хуанхэ», «Луч», склад картонно-бумажного комбината имени С. П. Титова и другие объекты.

Мансур Фаттахов: «Промышленность остается главным направлением развития Автограда» Фото: nabchelny.ru

«Строительство промышленных объектов – это наш образ жизни»

Комментируя итоги первого полугодия, мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что массовая стройка промобъектов свидетельствует о том, что предприятия, несмотря на непростые экономические условия, продолжают инвестировать в развитие.

«Это очень важно. В общем объеме введенных объектов доминанта – именно промышленные объекты», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что промышленность остается главным направлением развития Автограда.

«Город Набережные Челны был, есть и остается крупным промышленным центром. Это наша судьба. Мы – не город для экскурсий. У нас нет исторических достопримечательностей. Каждому свое. Поэтому строительство промышленных объектов – это наш образ жизни», – сказал он.

По словам мэра, строительство новых производственных площадок говорит о том, что бизнес уверен в будущем и строит планы на годы вперед.

«Если ты строишь производственный объект, ты думаешь о дне сегодняшнем, о дне завтрашнем и послезавтрашнем. Значит, есть определенные перспективы для дальнейшего развития», – заявил Магдеев.

В Челнах снизился спрос на первичку

В Набережных Челнах спрос на новостройки по сравнению с прошлым годом снизился. При этом за первое полугодие продажи первичного жилья достигли 13 млрд рублей – больше, чем в предыдущие годы. Как пояснил Мансур Фаттахов, это связано с ростом цен: сейчас средняя стоимость квадратного метра составляет около 160 тыс. рублей.

При этом темпы жилищного строительства остаются высокими. В 2026 году в городе планируют ввести 300 тыс. квадратных метров жилья. В программу вошли два дома по программе «Арендное жилье», 26 инвестиционных многоквартирных домов на 5082 квартиры, а также 25 тыс. квадратных метров индивидуального жилья.

За первое полугодие в Челнах уже ввели в эксплуатацию более 240,2 тыс. квадратных метров жилья – это около 80% годового плана.

По словам Фаттахова, сегодня в городе работают 22 застройщика, возводящие коммерческое жилье по долевому законодательству. В стадии строительства находятся более 50 многоквартирных домов общей площадью около 600 тыс. квадратных метров.

Заместитель руководителя исполкома также подчеркнул, что одним из приоритетов остается строительство жилья по программе социальной ипотеки. Сейчас в очереди на ее получение состоят 752 семьи против 459 годом ранее, при этом строительство домов по программе продолжается.

Практически завершен капремонт школы №45 – объект готов на 99% Фото: презентация nabchelny.ru

На школы, общежития и соцобъекты направили 6,3 млрд рублей

В 2026 году в Набережных Челнах по федеральным и республиканским программам строят и капитально ремонтируют социальные объекты на общую сумму 6,3 млрд рублей.

Как доложил Мансур Фаттахов, одним из крупнейших проектов остается строительство двух общежитий Набережночелнинского института КФУ на 1082 места стоимостью около 2 млрд рублей.

Сейчас на объекте завершены работы по возведению монолитного каркаса и кровли, строители монтируют инженерные сети, устанавливают окна и внутренние перегородки. Готовность – 30%.

На капитальный ремонт учреждений образования в этом году направили около 1,4 млрд рублей.

По федеральному проекту «Все лучшее детям» отремонтируют школы №55, 58 и лицей №78 имени А. С. Пушкина. Их готовность составляет от 78 до 97%. Практически завершен капремонт школы №45 – объект готов на 99%.

Продолжаются работы в детских садах «Маленький принц» и «Алсу», ремонтируют общежитие Набережночелнинского политехнического колледжа и пищеблоки шести школ.

В молодежной сфере уже завершен капремонт центра «Заман» Фото: презентация nabchelny.ru

Обновляют больницы, учреждения культуры и спортивные объекты

В городе обновляют концертный зал имени Сары Садыковой, завершают ремонт детской музыкальной школы №2, продолжают работы в спортивной школе «Заря» и начали реконструкцию спортивной школы «Челны».

В сфере здравоохранения ремонтируют инфекционную больницу, здание онкодиспансера, где разместится филиал Республиканской клинической офтальмологической больницы имени Е. В. Адамюка, бюро судебно-медицинской экспертизы, а также готовят к ремонту помещения БСМП имени Р. С. Акчурина и Госпиталя для ветеранов войн.

В молодежной сфере уже завершен капремонт центра «Заман», а в центре «Орион» работы еще продолжаются.

В завершение доклада Мансур Фаттахов пригласил челнинцев на празднование Дня строителя, которое состоится 7 августа в 17:00 на майдане парка «Прибрежный» Фото: презентация nabchelny.ru

Преображаются мэрия, парк «Прибрежный» и набережная Табеева

В Челнах преображаются административные здания и общественные пространства. На финишную прямую вышел капитальный ремонт фасада здания мэрии Набережных Челнов стоимостью 300 млн рублей – готовность составляет 91%.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается пятый этап благоустройства парка «Прибрежный». Здесь обустраивают деревянные настилы, пешеходный мост, лестницу и пандус для маломобильных жителей, а также прокладывают сети наружного освещения и видеонаблюдения. Работы выполнены на 46%.

Параллельно идет четвертый этап благоустройства набережной имени Фикрята Табеева. Здесь устанавливают системы видеонаблюдения, автополива и новый павильон. Готовность – 45%.

В завершение доклада Мансур Фаттахов пригласил челнинцев на празднование Дня строителя, которое состоится 7 августа в 17:00 на майдане парка «Прибрежный».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что в городе одновременно реализуется большое количество проектов Фото: nabchelny.ru

«Все это важные для жителей проекты»

Подводя итоги, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что в городе одновременно реализуется большое количество проектов – от капитального ремонта школ и детских садов до обновления коммунальной инфраструктуры и общественных пространств.

«Достаточно много объектов социально-культурной сферы сегодня находятся в работе, и это хорошо, несмотря на сложные времена. Республика Татарстан, Раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов и Правительство Российской Федерации находят возможность выделять средства на ремонт социально-культурных объектов», – подчеркнул он.

По словам Магдеева, помимо объектов социальной сферы в этом году почти 2 млрд рублей федеральных средств направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры – ремонт водопроводных и канализационных сетей.

Отдельно мэр отметил экологические проекты. Сейчас продолжается очистка реки Мелекески, которая должна завершиться в 2027 году. Кроме того, город рассчитывает в следующем году приступить к очистке реки Челны по федеральной программе.

Также, по словам руководителя города, около 3 млрд рублей выделяется на ремонт и строительство дорог по различным источникам финансирования.

«В целом это очень емкая программа, связанная с капитальным ремонтом объектов жизнеобеспечения города. Школы, детские сады, дороги, объекты водоснабжения – все это важные и нужные для жителей нашего города проекты», – заключил Наиль Магдеев.