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Общество 3 августа 2026 14:13

С начала года в РКБ Татарстана 41 человеку пересадили печень

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С начала года в РКБ провели 41 трансплантацию печени. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Республиканской клинической больницы Ленар Зиганшин.

«Программа трансплантации печени активно заработала в декабре 2018 года. В первый год было проведено 13 трансплантаций печени. До этого проводилась примерно одна трансплантация в год. С каждым годом количество операций и их качество росло. В прошлом году мы выполнили уже 70 трансплантаций. Это достаточно большое количество для регионального уровня. В этом году уже выполнена 41 пересадка печени», – привел данные он.

В Татарстане реализуется пилотный проект по оказанию помощи пациентам с циррозом печени. Программа направлена на снижение риска прогрессирования хронических заболеваний печени до цирроза, снижение смертности от цирроза за счет выявления факторов риска, совершенствования диагностики, маршрутизации и диспансерного наблюдения.

#медицина #трансплантация #РКБ Татарстана
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