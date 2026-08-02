«Верю, но в храм ходить не буду»: как жизнь православного связана с Церковью

Что такое Церковь? Для чего она нужна и какую имеет структуру? Кто создал Церковь и почему верующему обязательно приходить молиться в храм? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





«Церковь совершает Божественную литургию, совершает таинства и является самым главным способом объединения Бога и человека, чтобы человек мог находится в общении с Богом»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о моде. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, как устроена Церковь.

«Церковь как организация – это единство многих Поместных православных церквей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам непривычно, что в православных храмах Африки используют барабаны»

– К сожалению, часто, говоря о Церкви, люди представляют себе здание с куполом и крестом, хотя на самом деле это храм, а Церковь – это организация.

Иисус Христос после своего Воскресения говорит ученикам о том, что пошлет им Святой Дух, и просит их оставаться в ожидании. Апостолы единодушно оставались в Иерусалиме, и в день Пятидесятницы, то есть в пятидесятый день после Пасхи, Господь посылает Святой Дух на апостолов. С тех пор этот день мы называем Днем Святой Троицы, или днем рождения Церкви.

После схождения Святого Духа апостолы отправляются проповедовать Евангелие по всему миру. Таким образом, появляется Церковь как уникальное единство всех верующих во Христе. Поэтому если мы дадим догматический ответ на вопрос «Что есть Церковь?», то он будет звучать как «Церковь – это единство всех верующих во Христе». Главой Церкви является сам Господь Иисус Христос. В Церкви есть миряне, священнослужители, и живущие, и уже почившие, а также святые. Все вместе это является Церковью Христовой.

С первого дня существования Церковь была обращена ко всем людям, ко всем народам и исторически всегда обращается ко всем людям, живущим на Земле. Эту же картину мы видим и сейчас: Православная церковь есть на всех континентах нашей планеты, на всех территориях, даже самых отдаленных.

Церковь как организация – это единство многих Поместных православных церквей. Среди них есть древние, такие как Антиохийская или Иерусалимская.

То, что в мире существуют Русская, Грузинская, Японская, Греческая и многие другие церкви, показывает, что слово Божие обращено ко всему человечеству и что все люди должны его услышать.

Церковь несет свое служение, учитывая национальные и культурные особенности. Например, батюшка-грек выглядит совсем не так, как русский батюшка. Потому что у каждого народа есть свои культурные особенности, свой язык и традиции, и это все не только не разрушает, но и, более того, подчеркивает единство Церкви Христовой.

Когда мы говорим о каких-то национальных особенностях Поместных православных церквей, очень важно понимать, что в первую очередь все мы едины, все мы исповедуем одну и ту же веру, вне зависимости от того, на каком языке мы молимся и совершаем богослужения в храмах.

Все мы едины, независимо от того, на каком континенте мы находимся. Какие же между нами есть отличия? Помимо языковых и культурных отличаться могут какие-то внешние вещи. Например, облачения священников – все легко узнают красивое греческое облачение, так как оно явно выделяется среди всех других. Мы видим, как радуются празднику Пасхи православные арабы, – они всегда очень эмоционально бегают возле храма Гроба Господня. В православии на Африканском континенте всегда все очень эмоционально, для нас непривычно, что они используют барабаны в храмах.

«Самая главная задача Церкви – быть хранительницей истины. Церковь совершает Божественную литургию, совершает таинства и является самым главным способом объединения Бога и человека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Причащаться, исповедовать истинную веру невозможно, если ты вне церковной ограды»

– Часто спрашивают, для чего вообще нужна Церковь. Сам Господь говорит, что создаст свою Церковь, обращаясь к апостолу Петру: «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Это прямое указание самого Господа. Он говорит Петру, что даст ему ключи и власть вязать и решить. Это означает, что у апостолов и священников есть право отпускать грехи раскаявшимся и определять церковные правила.

Самая главная задача Церкви – быть хранительницей истины. Церковь совершает Божественную литургию, совершает таинства и является самым главным способом объединения Бога и человека, чтобы человек мог находиться в общении с Богом.

Часто люди рассуждают, что Бог у них в душе и им не нужна какая-то внешняя организация. Но с самых древних времен христианской истории мы знаем слова христианских авторов: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». С самых первых веков люди понимают, что без Церкви они не могут жить, без нее у них нет возможности на спасение. Это и есть самая главная задача Церкви. Понятно, что священнослужители занимаются и другой деятельностью: миссионерской, образовательной, благотворительной и так далее. Но важно понимать, что по сути своей Церковь нам дана для того, чтобы ходить в храм, причащаться, исповедовать истинную веру. А это все сделать невозможно, если ты вне церковной ограды.

Словами молитвы «Символ веры» мы исповедуем веру во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. То есть получается – вот они, четыре свойства: единство, святость, соборность и апостольство. Что это означает? Единство Церкви означает, что она является одним большим единым механизмом во всем мире. Святая Церковь – это святость церковной организации, вне зависимости даже от какого-то личного недостоинства каждого ее члена. Соборность указывает на главный принцип жизни Церкви – основные вопросы решаются соборным разумом. То есть главным у нас в Церкви является поместный собор – собрание всех епископов, всех представителей духовенства и мирян. Апостольство – это указание на то, что Церковь возникла в результате проповеди святых апостолов. И, конечно же, это и указание на то, что мы сохраняем веру согласно учениям святых апостолов.

Есть такая традиция – понимание апостольского преемства. Есть цепочка рукоположений от самых первых веков, от святых апостолов и до наших дней. То есть когда мы говорим о каком-то современном епископе, то его цепочка рукоположений восходит к самим апостолам. Поэтому их называют князьями церкви, и поэтому там, где нет епископа, не может быть и Церкви. Епископы являются хранителями Церкви, столпами Церкви, и без них Церковь невозможна.

«Также есть служение дьяконов – это служение помогающих, они помогают при богослужении» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главная задача священника – совершение богослужения»

Главой Церкви является сам Господь Иисус Христос, а в Поместных церквях – Патриарх. Если мы говорим о Русской православной церкви, то предстоятелем ее является Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

У нас есть церковная иерархия: епископы, священники, дьяконы. Это самая древняя христианская традиция, которая имеет описание в Священном Писании.

Рукополагаются епископы при участии двоих-троих других епископов. Епископы рукополагают других священников. Священник совершает богослужения в храмах и монастырях. Интересно, что священник совершает богослужение не сам по себе, а от имени своего епископа. То есть владыка его благословил, назначил в конкретный храм, и он от имени своего епископа совершает это служение на своем приходе.

Также есть служение дьяконов – это служение помогающих, они помогают при богослужении. Как правило, это люди, имеющие хорошие вокальные данные, они могут красиво петь и читать и являются украшением церковной службы. Об этом мы как-то уже говорили в одном из наших выпусков.

Главная задача священника – совершение богослужения. Понятно, что мы делаем много других дел. Это и миссия, и просветительская работа и так далее, но главное – это совершение богослужений. Именно для этого священника и ставят. Он совершает Божественную литургию, исповедует, совершает другие таинства. И тут мы должны вспомнить, что священническое служение – это не просто служение учителя или какого-то наставника. Нет, это как раз те благодатные дары, та харизма, которая дана самим Господом, эта власть почивает на каждом священнослужителе.

* * *

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ