«Мальчишки зубами выгрызали победу в боях»: полк из жителей РТ стал гвардейским

430-й мотострелковый полк, сформированный в Татарстане и прошедший через тяжелейшие бои, был удостоен звания «гвардейский». Указ об этом подписал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. О том, как бойцы встретили эту новость и какой путь прошел полк, – в материале «Татар-информа».





Фото: предоставлено бойцом с позывным Бандит

«За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 430-му мотострелковому полку почетного звания «гвардейский». Президент поздравил командование и личный состав 430-го мотострелкового полка. Полк был сформирован в 2022 году, в большинстве своем в него вошли мобилизованные жители Татарстана.

Этот полк входит в 29‑ю гвардейскую общевойсковую армию Восточного военного округа. Бойцы прошли подготовку на полигоне Казанского ордена Жукова Краснознаменного танкового училища, где отрабатывали тактику совместного действия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

В декабре 2022 года полк был переброшен в зону проведения СВО и включен в состав группировки «Восток», действующей в Восточном военном округе.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – сказал он.

Владимир Путин подчеркнул, что действия личного состава полка во время специальной военной операции стали примером исполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

«Убежден, что вы – воины-гвардейцы – будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – добавил Президент.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил командира 430-го мотострелкового полка полковника Айдара Байрамгулова и всех бойцов с присвоением почетного звания.

«Поздравляю всех вас с присвоением почетного наименования ‘’гвардейский’’. Это признание особых боевых заслуг доблестного мотострелкового формирования, высокая оценка вашего беспримерного мужества и стойкости, проявленных при выполнении сложнейших боевых задач в ходе специальной военной операции», – сказал Рустам Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что татарстанцы гордятся своими отважными земляками – достойными наследниками поколения победителей, продолжающими славные традиции самоотверженного служения Отечеству и верности воинскому и гражданскому долгу.

Для самих бойцов полка присвоение звания «гвардейский» очень почетно.

«Много Братьев отдали свои жизни и здоровье в бою. Также много наших братьев сегодня несут службу и выполняют боевые задачи», – рассказал «Татар-информу» один из бойцов 430-го полка Айрат с позывным Монгол.

Фото: предоставлено бойцом с позывным Бандит

В освобожденный Угледар вошли одними из первых

Осенью 2024 года внимание всей страны было приковано к Угледару – городу на юго-западе Донецкой Народной Республики, который противник превратил в мощный укрепрайон с сетью подземных тоннелей и окопов еще с 2014 года. Город Угледар был основан в 1964 году, название города связано с добычей угля – здесь жили работники двух угледобывающих шахт. В советские годы в Угледаре жили порядка 20 тысяч человек, к началу СВО население сократилось до 14 тысяч.

В 2014 году, когда ДНР объявила о своей независимости, ВСУ создали в городе оборонительный рубеж – здесь были и окопы, и сеть подземных тоннелей. Именно поэтому Российской армии было так важно занять позиции здесь. Кроме этого, через Угледар шла связь с другими важными городами ДНР.

Бои за этот важный логистический центр шли два с половиной года. ВСУ обстреливали российские войска, которые пытались войти в город с высотных зданий, не позволяя подойти близко. Чтобы укрепить свои позиции, России нужно было зачистить близлежащие населенные пункты – Никольское и Павловку, что и удалось сделать.

1 сентября наши войска начали штурм города. Уже к 30 сентября на крышах города развевались российские государственные флаги. Эта победа позволила отрезать врага от снабжения. Тысячи военных противника покинули город, многие сдались в плен. Мобилизованные из Татарстана бойцы 430-го мотострелкового полка вошли в освобожденный Угледар одними из первых. Они же водрузили флаги Татарстана и Знамя Победы над разрушенными зданиями освобожденного города.

Тогда «Татар-информу» удалось пообщаться с 34-летним лейтенантом из Высокогорского района РТ. Он – командир штурмовой роты, бойцы которой водрузили флаги над освобожденным городом. Во время штурма Угледара территорию разделили по секторам. 30 сентября в два часа дня они взяли больницу, а 1 октября зачистили вверенную им часть города. После того как здание больницы было взято штурмом, на его крыше повесили первый флаг – флаг родной республики; второй, Знамя Победы, – в окне этого же здания.

«Перед нами была поставлена задача взять больницу. Просто так получилось, что мы пошли и заодно еще полгорода взяли. При этом все это без единой потери! Затем мы собрали всех гражданских. Спустили их в подвальные помещения, организовали круговую оборону. Люди аж плакали, радовались и обнимали нас. Говорили, что ждали нас два года и за это время у них столько накопилось. Сказали, что у нас терпения не хватит все выслушать. Все это время они жили в подвальных помещения. Всего в городе жили около ста человек. Во вверенном мне секторе было 37 человек, плюс из другого сектора мне добавили еще 44 человека», – рассказывал лейтенант из Татарстана.

Те, кто был из другого сектора, попросились к своим пожилым родителям, которые нуждались в уходе. Остальные остались под охраной наших бойцов.

«Они сказали, что первый раз за долгое время могут лечь спать в пижамах и ночнушках, а не одетыми. Потому что им больше не придется беспокоиться, что кто-нибудь ночью зайдет к ним с угрозами, не придется бояться, что их обстреляют», – рассказывал тогда офицер.

Фото: предоставлено бойцом с позывным Бандит

«430-й полк прошел проверку самыми горячими участками фронта»

Как рассказывал Бандит, один из флагов Татарстана принадлежал их погибшему боевому товарищу.

«Он погиб буквально перед этим штурмом, до Угледара. Его позывной Михалыч, родом он из Елабуги. Его похоронили на родной земле. У нас был его личный флаг, и мы решили его водрузить на девятиэтажке. Его повесил Поэт. Это было сделано в память о Михалыче», – рассказывал командир.

Благодаря мужеству и отваге татарстанских бойцов из 430-го мотострелкового полка шесть флагов развевались над свободным от врага Угледаром.

О мужестве 430-го, теперь уже гвардейского полка «Татар-информу» рассказал депутат Госсовета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев.

«430-й полк прошел проверку самыми горячими участками фронта, включая Угледар. Решением Верховного главнокомандующего полку присвоено высокое звание ‘’гвардейский’’. Отныне каждый, кто служит здесь, носит это гордое имя – ‘’гвардии’’. Сейчас наши бойцы держат фронт в составе Восточного военного округа, в группировке "Восток" и выполняют задачи в Днепропетровской области, оставаясь верными боевому долгу. От души поздравляю всех причастных! Это признание – результат вашей ежедневной тяжелой и честной работы», – сказал он.

По словам сооснователя волонтерского движения «Своих не бросаем 16» Анны Артемьевой, признание полка – очередное доказательство смелости наших бойцов и их верности долгу.

«Ребята из 430-го полка – наши мобилизованные, наша гордость, наши братья! Эти мальчишки зубами выгрызали Угледар, не щадя своих жизней. Поздравляем их с почетным званием, желаем крепости духа и скорейшей победы», – добавила она.

Фото: © Анна Артемьева

Волонтеры движения «Своих не бросаем 16» остаются на связи с нашими бойцами из 430-го мотострелкового полка 24 часа в сутки. Например, сейчас ребята строят подземный госпиталь, и им необходимы стройматериалы, которые собирают и закупают волонтеры.

«Мы приезжаем к ним раз в три месяца, периодически отправляем все необходимое, в том числе и сладости, баурсаки и чак-чак», – поделилась Анна Артемьева.