Минтранс РФ создал штаб для координации перевозок из-за ситуации в Азовском море

Из-за атак украинских беспилотников на суда в акватории Азовского моря Министерство транспорта РФ создало специальный штаб для координации перевозок, который занимается выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Об этом со ссылкой на сегодняшнее заявление профильного ведомства сообщает ТАСС.

«В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне», – отметили в министерстве, пояснив, что работа штаба нацелена на защиту транспортной отрасли и экономических интересов.

По информации Минтранса, некоторые стивидорные компании готовы принять дополнительный объем грузов и нарастить темпы отгрузки на терминалы с учетом их технологических возможностей.

Кроме того, в ведомстве заверили, что совместно с Министерством обороны РФ «принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства и защите морских судов в Азово-Черноморском бассейне».

Ранее, 14 июля, Министерство транспорта сообщало, что принимает меры для обеспечения грузовой логистики из-за ударов по гражданским судам в акватории Азовского моря.

Уже тогда в министерстве утверждали, что при необходимости и с учетом оперативной обстановки во взаимодействии с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

За день до этого, 13 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос о безопасности судоходства в Азовском море. «<...> это прерогатива Министерства транспорта. Я рекомендую вам обратиться туда», – сказал он тогда.