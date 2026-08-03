«Его не обманешь – он знает проблемы изнутри»

Сегодня руководителю агентства «Татмедиа» Айдару Салимгараеву исполняется 55 лет. «Татар-информ» решил поздравить его небольшим текстом от себя и от коллег по цеху – не в качестве лести (юбиляр это категорически не приветствует), а потому, что степень его влияния на медиаотрасль Татарстана трудно переоценить.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Принципы журналистики остаются неизменными – появляются лишь новые возможности»

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев руководит с сентября 2019 года, то есть без малого семь лет. Все помнят, какими были эти годы. Мало того, что с началом пандемии COVID-19 информповестка приняла крайне напряженный вид и расслабляться пока явно не собирается. За эти годы большие изменения претерпела и сама медиаотрасль.

С одной стороны, продолжалось сокращение значения «печатки» в пользу электронных СМИ. Впрочем, процесс этот уже давний и достаточно ровный, хотя и с периодическими всплесками интереса к газетам и журналам. Этот интерес «Татмедиа» при Салимгараеве старается поддерживать. Наверное, все казанцы видели в метро вендинговые аппараты с печатными изданиями, а многие наверняка оценили и двуязычный молодежный журнал «Идель», ребрендингом которого агентство убивало двух зайцев – обращалось к студенческой аудитории и показывало то, какой может быть современная периодика. Но в эпоху смартфонов и проблем с доставкой печати сельскому читателю она все-таки обречена стать нишевым продуктом.

С другой стороны, СМИ постоянно приходится искать свое новое место в информационной реальности, которая в последние годы меняется очень быстро и рождает для них новых конкурентов. Социальные сети генерируют огромный и бесплатный контент, блогеры, инфлюенсеры, «лидеры мнений» не имеют тех ограничений, с которыми в своей работе сталкиваются журналисты.

На итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 2025 г. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В то же время технический прогресс дает и новые инструменты – как те же нейросети, возможности которых до конца пока не изучены. На одной из итоговых коллегий агентства (в 2025 году) ее участники увидели забавный ролик, где Айдар Салимгараев делал презентацию на испанском языке, которым на самом деле не владеет. Таким образом «Татмедиа» демонстрировало возможности ИИ, которые могут быть обращены и во вред, в качестве отличного подспорья для фейкоделов.

Поэтому Салимгараев призывает журналистов относиться к нейросетям как к новому, но все же лишь инструменту, помогающему решать прикладные задачи.

«Искусственный интеллект пока не научился делать человеческие репортажи с мест, находить интересных героев, рассказывать поучительные истории, писать качественные лонгриды. Здесь как нигде востребована поддержка старшего поколения, которое обладает богатым жизненным опытом, грамотным литературным языком, навыками прямого, как теперь говорят, «офлайн-общения» с людьми. С течением времени и изменениями технологий базовые принципы журналистики остаются неизменными. Появляются лишь новые возможности, которые влияют на способ и методы подачи информации», – отмечал на той же коллегии 2025 года Салимгараев.

«Он умеет объяснять сложные задачи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Наконец, с 2022 года радикально изменилась геополитическая обстановка вокруг России. Да, есть попытки осмысления того, через что сегодня проходит страна, и в литературе, и в театре, и в кино, и в блогосфере. Но «в моменте» наибольший вклад в информирование и анализ происходящего по определению вносят СМИ. И не только с помощью экспертов. Салимгараев, сам журналист до мозга гостей (он окончил журфак КГУ и успел освоить практически все возможные ипостаси нашей профессии от корреспондента информагентства до гендиректора медиахолдинга), всегда акцентирует, что в уважающем себя издании журналистика мнений – необходимое дополнение к журналистике фактов.

Впрочем, факт, конечно же, остается… не только фактом, но и альфой и омегой журналистики. Это глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям тоже подчеркивает постоянно. «Доверие аудитории от блогеров и инфлюенсеров вернулось к традиционной журналистике, которая опирается на факты, перепроверяет информацию и не идет на поводу у хайпа», – говорил он на итоговой коллегии агентства в 2024 году.

«Татар-информ» спросил у ведущих журналистов Татарстана, что они думают о юбиляре – как о профессионале и человеке.

Шамиль Садыков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эпоха больших перемен

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков считает, что период, в который агентством руководит Айдар Салимгараев, совпал с самым масштабным этапом трансформации всей медиаотрасли.

«Период руководства Айдара Салимгараева – это, конечно, период перехода в интернет, период развития социальных сетей. Сейчас это уже период развития работы с искусственным интеллектом», – отметил он.

По словам Садыкова, именно в это время традиционные средства массовой информации начали активно осваивать цифровые платформы, где сегодня сосредоточена основная аудитория. Руководить отраслью в момент таких изменений мог только тот человек, который знает ее изнутри.

«Айдар Саитгараевич прошел весь профессиональный путь – от простого корреспондента до руководителя. Он профессиональный журналист, начинал в «Татар-информе», работал на телевидении, радио, возглавлял самую успешную телекомпанию – НТР. Это человек, который знает отрасль не понаслышке, а изнутри, понимает и проблемы журналистов, и задачи редакций», – подчеркнул руководитель АО «Татмедиа».

«То, что сегодня представляет собой «Татмедиа», в значительной мере дело рук и головы Салимгараева» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его мнению, именно сочетание глубокого профессионального опыта и понимания процессов позволило Салимгараеву провести отрасль через эпоху цифровой трансформации.

«Если оценивать его этап, я думаю, что это этап самых больших перемен – перехода в цифровую отрасль, цифровую журналистику, интернет-журналистику, развития социальных сетей. Его опыт в журналистике во многом сформировал новаторский взгляд на развитие медиасферы», – резюмировал Садыков.

«Он знает профессию изнутри»

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов уверен: главное преимущество Айдара Салимгараева в том, что он сам прошел все этапы профессионального пути в журналистике.

«Знаете, в чем сила Айдара Саитгараевича? Он из нашей среды. Он работал руководителем телекомпании… и где только не работал! Он знает все проблемы журналистов буквально собственной кожей. Хочу это подчеркнуть. Он знает все проблемы руководителей, журналистов, телевизионщиков, знает все изнутри. Его не обманешь в этом смысле. Он сам прошел все ступени этого роста, начиная с Нижнекамской телерадиокомпании», – рассказал Аминов.

По его словам, Салимгараев проявлял свои организаторские качества на любой должности. Особенно Аминову запомнился период, когда юбиляр работал управляющим делами Духовного управления мусульман РТ.

Ильшат Аминов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я регулярно заходил к нему. Он сам навел идеальный порядок. Обычно священнослужители не очень сильны в административной работе, а у него все было организовано образцово: идеальные пресс-конференции, четкость по времени, по информации. Я вообще удивлялся, насколько профессионально он может работать в любой сфере», – отметил собеседник «Татар-информа».

Отдельно он подчеркнул человеческие качества руководителя.

«Айдар Саитгараевич обладает уникальной способностью – он очень ценит творческих людей, понимает их. Я знаю немало случаев, когда журналисты, оказавшиеся в трудной ситуации, приходили к нему за помощью, и он всегда делал так, чтобы у людей все было хорошо. Это касалось и лечения, и жилищных вопросов. Десятки людей медиаотрасли Татарстана обязаны ему своим здоровьем, своим материальным положением. Он всегда очень искренне откликается на такие просьбы», – сказал председатель Союза журналистов РТ.

В завершение Ильшат Аминов поделился теплой семейной историей, связанной с малой родиной Салимгараева – селом Муслюмово. Оттуда же родом и мама Аминова.

«Когда мы по ТНВ показываем Айдара Саитгараевича, его мама говорит: «Вот! Наконец-то начали показывать тебя, а не этого Аминова». Потом смеется: «Наконец-то Аминов начал показывать по ТНВ моего сына». Его мама очень гордится им», – рассказал Ильшат Аминов.

Умар Богдалов Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«Посмотрел на него: глаза живые, парень толковый»

Айдар Салимгараев пришел в «Татар-информ» в те годы, когда агентство только начинало формироваться. Он оказался среди первопроходцев, рассказал нам первый руководитель агентства Умар Богдалов.

«Основатель факультета журналистики КГУ Флорид Агзамов порекомендовал Салимгараеву начать свою трудовую деятельность именно у нас в агентстве – потому что это было чем-то новым, интересным. И он дал соответствующую рекомендацию, с которой Айдар Саитгараевич приплыл в нашу гавань. Я посмотрел на него: глаза живые, чувствуется, что парень толковый. Начали вместе работать», – вспоминает Богдалов.

Очень скоро он убедился, что не зря дал шанс «деловому, живому» выпускнику». Салимгараев быстро начал расти и вскоре стал заместителем главного редактора, а затем – главным редактором одной из программ.

«Я лично горжусь, что работал вот с такими молодыми людьми, обучал их чему-то, сам от них тоже многому научился. В коллективе он пользовался уважением, постоянно проявлял инициативу, охотно ездил в командировки. Как всякий нормальный журналист, он ошибался, но умел извлекать из этого уроки. Я всегда про него думал: парень видный, неглупый. Я ему даже как-то сказал: «У тебя есть потенциал забраться наверх». Он тогда только усмехнулся», – рассказал первый руководитель «Татар-информа».

Андрей Кузьмин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Всегда держит удары и не переносит их на подчиненных»

Опыт и силы Салимгараева сейчас находятся на самом пике. И он реализует свои идеи на благо республики – так охарактеризовал именинника руководитель телеканала «Татарстан 24», советник руководителя Администрации Раиса РТ Андрей Кузьмин.

«На время руководства Айдара выпали самые тяжелые, на мой взгляд, годы новейшей истории. Это и ковид, и спецоперация, и жизнь в условиях санкций», – подчеркнул он.

Но, несмотря на это, развитие отрасли идет полным ходом и отвечает на все современные вызовы.

«А их немало! Это и борьба с фейками, и возросшие в сотни раз потоки информации, и технологическая перестройка работы журналистов, и тотальное недофинансирование. И при этом СМИ республики остаются самым авторитетным источником информации для наших граждан и по многим показателям на лидерских позициях в стране», – сказал Кузьмин.

Собеседник агентства отметил, что некоторые неудачи сейчас пытаются списать на недостаточную работу прессы.

«Собственные просчеты оправдывают плохой информированностью населения. Айдар всегда держит удары и не переносит их на подчиненных. Одному Богу известно, как он защищает нас на разных совещаниях», – добавил он.

По словам Кузьмина, Салимгараев всегда доступен и прост в общении, «без начальственного апломба и понтов». Поэтому у него такая преданная и профессиональная команда.

«Желаю терпения и еще раз терпения! Ну и дополнительного финансирования для отрасли!» – подытожил руководитель телеканала «Татарстан 24».

Фирдус Гималтдинов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Каждый день для него – новый вызов»

Директор филиала ВГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов также считает, что Айдар Салимгараев возглавил отрасль в один из самых непростых периодов – время масштабной трансформации медиасферы.

«Айдар Саитгараевич работает в непростое для отрасли время. Старые формы уходят в прошлое, нужно создавать новые. Но он очень прогрессивный человек и умеет принимать эти вызовы. Он очень гибкий, быстро осваивает новые платформы и умеет с ними работать», – отметил Гималтдинов.

При этом, по его словам, Салимгараев не забывает и о традиционных средствах массовой информации.

«Он понимает значимость печатных СМИ, телевидения, радио. Такой сбалансированный подход позволяет держать медиаполе республики на очень хорошем уровне и достойно представлять Татарстан. У Айдара Саитгараевича есть опыт организации информационного сопровождения не только республиканских, но и крупнейших международных мероприятий с серьезными показателями по охвату аудитории. Каждый день – это новый вызов и новая задача, и он успешно с ними справляется», – подчеркнул руководитель ГТРК «Татарстан».

Вспоминая годы знакомства с юбиляром, Гималтдинов отметил, что знает его давно и считает надежным человеком.

«Он очень надежный товарищ, открытый, искренний, никогда не держит камень за пазухой. Мы встречались в разных ситуациях, когда он работал на разных должностях. Помню, когда Айдар Саитгараевич был управляющим делами ДУМ Татарстана, я зашел к нему в кабинет поздороваться. А он с улыбкой сказал: «Извини, Фирдус, могу предложить только блинчики и чай». Такие, казалось бы, простые моменты хорошо показывают, сколько испытаний он прошел, какой у него трудовой опыт. И это, безусловно, отражается на всей его работе», – рассказал директор ГТРК «Татарстан».

Абдулхак Батюшов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вся его карьера – одно яркое событие»

Айдар Саитгараевич готов отдаваться на 100 процентов в любой своей должности – так выразил свое отношение к нему генеральный директор набережночелнинского холдинга «СТВ-МЕДИА» Абдулхак Батюшов.

«Не всегда же он был большим руководителем. Вся его жизнь, вся карьера – это одно яркое событие», – сказал он.

То, что сегодня представляет собой«Татмедиа», в значительной мере дело рук и головы Салимгараева, отметил Батюшов.

«Он стоял у истоков, вместе с Маратом Яшаровичем Муратовым они все это создавали. Придумали идеологию, структуру. Самое главное, на мой взгляд, – это то, что они собрали в одну группу все СМИ РТ», – подчеркнул он.

Среди хороших качеств руководителя «Татмедиа» он назвал доступность, требовательность, умение легко решать и объяснять сложные задачи.