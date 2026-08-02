На «Тарих фесте» рассказали о саблях, Гостином дворе и погребальных культах

Фото: «Миллиард.Татар»

Национальный музей Татарстана и «Миллиард.Татар» открыли исторический фестиваль «Тарих фест». В первый день программа была посвящена трем эпохам – Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанскому ханству. Главные лекционные площадки фестиваля собрали полные залы.

Одной из самых посещаемых стала лекция-показ Владислава Хабарова «Три царства – три сабли». Участникам рассказали об эволюции оружия кочевых народов и связи образа восточного воина с саблей. Отдельно на встрече разобрали распространенное представление о том, что мечи были чужды народам этих территорий.

В подвале Национального музея прошел перформанс «Мең еллык сабырлык» («1000 лет ожидания»). Постановку Айдара Ахмадиева исполнила Альбина Нугманова, а музыкальное сопровождение подготовил Айдар Абдрахимов. Закрытое пространство музея стало частью постановки и создало атмосферу путешествия в прошлое.

Фото: «Миллиард.Татар»

Журналист Павел Пряников выступил с лекцией «Проклятье географии». Он рассказал о том, как отсутствие выхода к морям и ограниченность природных ресурсов повлияли на развитие народов Восточно-Европейской равнины.

В центре разговора оказался исторический дуализм, при котором стремление к «природному анархизму» сочеталось с мобилизационными системами управления со стороны элит. На встречу пришли около 100 человек.

Отдельная программа была посвящена истории Казани. Марк Шишкин провел экскурсию по Гостиному двору и рассказал о главном торговом центре города XIX века. Затем участники экскурсии «Тайны Гостиного двора» смогли попасть в склады и закрытые этажи бывшего ГРУ и дойти до легендарного кафе «Бегемот».

Фото: «Миллиард.Татар»

Хранитель коллекции музея Леонид Ширяев провел лекцию «Археология смерти». Он рассказал о погребальных культах от Древнего Египта до Поволжья и объяснил особенности артефактов, связанных с погребальными традициями.

В частности, участники обсудили, почему одни археологические находки остаются безмолвными, а другие позволяют больше узнать о представлениях людей прошлого.

Помимо лекций, экскурсий и перформансов, в первый день фестиваля прошли другие тематические мероприятия. Организаторы обещают подробнее рассказать о них в итоговом материале.

Фото: «Миллиард.Татар»

Второй день «Тарих феста» пройдет 2 августа. В программе – квиз «Колесо истории», подготовленный совместно с телепроектом «Тархан», и опен-ток на татарском языке о наследии Золотой Орды. Также состоится лекция-концерт Геннадия Макарова «Уен коралларында гасырлар авазы», пройдет историческое дефиле эпохи Средневековья и состоится награждение победителей конкурса «Тарихи блогер».

Конкурс «Тарихи блогер» был посвящен истории татарского народа. В нем приняли участие блогеры из разных регионов России.

Фестиваль продолжится 2 и 3 августа.