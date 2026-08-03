В Казани приставы вынудили мать «девочки-маугли» платить алименты

Приставы заставили жительницу Казани платить алименты на содержание дочери, которую у нее изъяли весной прошлого года. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

В апреле 2025 года приставы Авиастроительного районного отделения исполнили постановление районного суда о передаче 9-летней девочки органам опеки в связи с тем, что ее мать долгое время ограничивала контакты ребенка с внешним миром: девочка не посещала школу, а гулять на улицу выходила лишь в позднее время суток.

Мать девочки не имела постоянной работы и проживала за счет социальных выплат и алиментных платежей. Женщина сопротивлялась приставам, тогда правоохранители вскрыли дверь в квартиру. Там «девочку-маугли» и обнаружили, после чего ее незамедлительно передали представителям органов опеки. Суд обязал мать ребенка выплачивать алименты, однако долгое время она это требование игнорировала. Затем ей назначили 40 часов обязательных работ, направив в центр занятости населения.

Женщину также предупредили о возможном привлечении к уголовной ответственности. Ситуация изменилась. Гражданка хотела продать жилой дом, доставшийся ей от родителей, чтобы погасить задолженность. Однако завершить сделку сразу она не смогла из-за ограничительных мер, принятых судебным приставом в рамках исполнительного производства. Кроме того, женщине запретили выезд за пределы РФ, а также регистрационные действия с имуществом.

Так или иначе, вопрос с погашением задолженности был решен. После завершения необходимых процедур долг по алиментам и исполнительский сбор на общую сумму более 209 тысяч рублей были выплачены в полном объеме. Сегодня женщина исполняет возложенные на нее обязательства и регулярно перечисляет назначенные судом алиментные платежи в пользу своей дочери, говорится в сообщении ГУФССП России по РТ.